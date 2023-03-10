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В центре Тель-Авива произошла стрельба – преступник нейтрализован
В центре Тель-Авива произошла стрельба – преступник нейтрализован
Стрельба произошла неподалеку от места проведения марша протеста против юридической реформы правительства Израиля 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T00:05+0400
2023-03-10T00:05+0400
2023-03-10T00:10+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Три человека ранены в результате стрельбы на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский портал Ynet. Преступник "нейтрализован" на месте преступления полицейскими. Состояние одного из раненых критическое.Ранее СМИ сообщили, что неизвестный начал стрельбу в нескольких километрах от многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства, который проходил в центре Тель-Авива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, в мире, тель-авив
происшествия, новости, в мире, тель-авив
В центре Тель-Авива произошла стрельба – преступник нейтрализован
00:05 10.03.2023 (обновлено: 00:10 10.03.2023)
Стрельба произошла неподалеку от места проведения марша протеста против юридической реформы правительства Израиля
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Три человека ранены в результате стрельбы на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива, сообщает РИА Новости
со ссылкой на израильский портал Ynet.
Преступник "нейтрализован" на месте преступления полицейскими. Состояние одного из раненых критическое.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестный начал стрельбу в нескольких километрах от многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства, который проходил в центре Тель-Авива.