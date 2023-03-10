https://sputnik-georgia.ru/20230310/zakonoproekt-o-registratsii-inostrannykh-agentov-otozvali-iz-parlamenta-iz-gruzii-275664337.html
Законопроект "О регистрации иностранных агентов" отозвали из парламента Грузии
Законопроект "О регистрации иностранных агентов" отозвали из парламента Грузии
Американская версия законопроекта об "иноагентах" не была рассмотрена на пленарном заседании, поэтому его достаточно было отозвать 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T12:03+0400
2023-03-10T12:03+0400
2023-03-10T13:36+0400
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Инициаторы законопроекта "О регистрации иностранных агентов", общественное движение "Сила народа" отозвали его из парламента Грузии.В четверг правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать законопроекты. Решение было принято на фоне акций протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".Письменное обращение инициаторов законопроекта было представлено бюро парламента, которое удовлетворило требование. Американская версия законопроекта "О Регистрации иностранных агентов" не была рассмотрена на пленарном заседании. Соответственно, его можно было отозвать. Что касается принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", то его провалили на пленарном заседании.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) было то, что агентами иностранного влияния могли быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, была принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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законопроект об иноагентах
законопроект об иноагентах
Законопроект "О регистрации иностранных агентов" отозвали из парламента Грузии
12:03 10.03.2023 (обновлено: 13:36 10.03.2023)
Американская версия законопроекта об "иноагентах" не была рассмотрена на пленарном заседании, поэтому его достаточно было отозвать
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Инициаторы законопроекта "О регистрации иностранных агентов", общественное движение "Сила народа" отозвали его из парламента Грузии.
В четверг правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать законопроекты. Решение было принято на фоне акций протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Письменное обращение инициаторов законопроекта было представлено бюро парламента, которое удовлетворило требование.
Американская версия законопроекта "О Регистрации иностранных агентов" не была рассмотрена на пленарном заседании. Соответственно, его можно было отозвать. Что касается принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", то его провалили на пленарном заседании.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) было то, что агентами иностранного влияния могли быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, была принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.