https://sputnik-georgia.ru/20230310/zapad-ne-povelsya-ekspert-nazval-oshibkoy-zakonoproekt-ob-inoagentakh---video-275689632.html
"Запад не повелся": эксперт назвал ошибкой законопроект об иноагентах – видео
"Запад не повелся": эксперт назвал ошибкой законопроект об иноагентах – видео
Законопроект об "иноагентах" был очень плохой идеей, и тот, кто посоветовал его правительству, совершил большую ошибку, сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно... 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T20:41+0400
2023-03-10T20:41+0400
2023-03-10T20:55+0400
мультимедиа
видео
грузия
сша
арно хидирбегишвили
нато
пресс-центр
пресс-центр
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Арно Хидирбегишвили отметил, что грузинская власть создала из неизвестных или непопулярных депутатов фракцию "Сила народа" в парламенте, чтобы их устами озвучивать идеи сближения с Россией и восстановления законности и справедливости в Грузии, однако Запад на это не повелся."Возникает вопрос: если Грузия по-прежнему стремится к членству в НАТО, что подтверждает соответствующая запись в грузинский Конституции о безальтернативно евроатлантическом курсе страны, то по какой логике необходимо принимать Закон о люстрации-регистрации иностранных агентов в Грузии, заранее зная, что большинство из них окажутся агентами влияния Запада? Разве придя в гости, принято спрашивать хозяев – откуда у них деньги, на которые они накрыли для вас стол?" – говорит Хидирбегишвили.Эксперт задается вопросом, зачем именно сегодня надо было дразнить США и европарламентариев, Госдеп, которые и так обвиняли грузинскую власть в русофильстве за то, что она не открыла "второй фронт" и не подключилась к экономическим санкциям."Когда вот-вот начали налаживаться отношения с РФ, они достигли своей цели, потому что это все отошло в неопределенное будущее – как восстановление авиасообщения, так и снятие виз и т. п.", – подытожил эксперт.
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мультимедиа, видео, видео, грузия, сша, арно хидирбегишвили, нато, пресс-центр
мультимедиа, видео, видео, грузия, сша, арно хидирбегишвили, нато, пресс-центр
"Запад не повелся": эксперт назвал ошибкой законопроект об иноагентах – видео
20:41 10.03.2023 (обновлено: 20:55 10.03.2023)
Законопроект об "иноагентах" был очень плохой идеей, и тот, кто посоветовал его правительству, совершил большую ошибку, сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Арно Хидирбегишвили отметил, что грузинская власть создала из неизвестных или непопулярных депутатов фракцию "Сила народа" в парламенте, чтобы их устами озвучивать идеи сближения с Россией и восстановления законности и справедливости в Грузии, однако Запад на это не повелся.
"Возникает вопрос: если Грузия по-прежнему стремится к членству в НАТО, что подтверждает соответствующая запись в грузинский Конституции о безальтернативно евроатлантическом курсе страны, то по какой логике необходимо принимать Закон о люстрации-регистрации иностранных агентов в Грузии, заранее зная, что большинство из них окажутся агентами влияния Запада? Разве придя в гости, принято спрашивать хозяев – откуда у них деньги, на которые они накрыли для вас стол?" – говорит Хидирбегишвили.
Эксперт задается вопросом, зачем именно сегодня надо было дразнить США и европарламентариев, Госдеп, которые и так обвиняли грузинскую власть в русофильстве за то, что она не открыла "второй фронт" и не подключилась к экономическим санкциям.
"Когда вот-вот начали налаживаться отношения с РФ, они достигли своей цели, потому что это все отошло в неопределенное будущее – как восстановление авиасообщения, так и снятие виз и т. п.", – подытожил эксперт.