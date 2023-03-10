https://sputnik-georgia.ru/20230310/zapad-ne-povelsya-ekspert-nazval-oshibkoy-zakonoproekt-ob-inoagentakh---video-275689632.html

"Запад не повелся": эксперт назвал ошибкой законопроект об иноагентах – видео

"Запад не повелся": эксперт назвал ошибкой законопроект об иноагентах – видео

Законопроект об "иноагентах" был очень плохой идеей, и тот, кто посоветовал его правительству, совершил большую ошибку, сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно... 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T20:41+0400

2023-03-10T20:41+0400

2023-03-10T20:55+0400

мультимедиа

видео

грузия

сша

арно хидирбегишвили

нато

пресс-центр

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275689363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c1a02e883c3235714c7724da5e4ef90.jpg

Арно Хидирбегишвили отметил, что грузинская власть создала из неизвестных или непопулярных депутатов фракцию "Сила народа" в парламенте, чтобы их устами озвучивать идеи сближения с Россией и восстановления законности и справедливости в Грузии, однако Запад на это не повелся."Возникает вопрос: если Грузия по-прежнему стремится к членству в НАТО, что подтверждает соответствующая запись в грузинский Конституции о безальтернативно евроатлантическом курсе страны, то по какой логике необходимо принимать Закон о люстрации-регистрации иностранных агентов в Грузии, заранее зная, что большинство из них окажутся агентами влияния Запада? Разве придя в гости, принято спрашивать хозяев – откуда у них деньги, на которые они накрыли для вас стол?" – говорит Хидирбегишвили.Эксперт задается вопросом, зачем именно сегодня надо было дразнить США и европарламентариев, Госдеп, которые и так обвиняли грузинскую власть в русофильстве за то, что она не открыла "второй фронт" и не подключилась к экономическим санкциям."Когда вот-вот начали налаживаться отношения с РФ, они достигли своей цели, потому что это все отошло в неопределенное будущее – как восстановление авиасообщения, так и снятие виз и т. п.", – подытожил эксперт.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео, грузия, сша, арно хидирбегишвили, нато, пресс-центр