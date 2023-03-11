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Будет ли в Грузии госпереворот – ответ эксперта

Будет ли в Грузии госпереворот – ответ эксперта

В Грузии не исключен такой сценарий развития событий, при котором в стране может произойти госпереворот, считает главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно... 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T10:44+0400

2023-03-11T10:44+0400

2023-03-11T11:55+0400

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арно хидирбегишвили

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

пресс-центр

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Участники акций против принятия законопроекта об "иноагентах" почувствовали вкус победы и готовы продолжать уличные протесты, заявил Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, комментируя ситуацию в стране."Конечно, стоит ждать, потому что почувствовали вкус победы. Отмечу, что это не та радикальная оппозиция, далеко не та, что была связана с дискредитированным режимом Саакашвили, от лоббирования которой Запад так или иначе воздерживался, ограничиваясь лишь просьбами отпустить Саакашвили", – говорит Хидирбегишвили.Эксперт отмечает, что в этой толпе мы вчера видели фактически новое правительство Грузии. Новые руководители, которые постепенно, на различных правах войдут в коалиционное правительство, а это обязательно будет очередным требованием, далее досрочные выборы и, естественно, освобождение Саакашвили, "так сказать, на закуску"."Поэтому, кинув этот кусок протестующим, власть не стала нероссийской, она все равно остается пророссийской. Нас будут добивать до конца, хотя сейчас мы поставлены на контроль везде – посол США вчера предупредила: "Так больше не делайте ни в коем случае, не принимайте такие законы, и искренне служите делу евроатлантической интеграции". Ясно, что это значит, это означает антироссийскую ориентацию Грузии", – считает Хидирбегишвили.

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