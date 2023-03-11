https://sputnik-georgia.ru/20230311/novyy-aviaperevozchik-nachal-letat-iz-erevana-v-moskvu-275701954.html

Новый авиаперевозчик начал летать из Еревана в Москву

Новый авиаперевозчик начал летать из Еревана в Москву

В ближайшее время "Армянские авиалинии" также запустит рейсы в Самару и Сочи 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Новая компания "Армянские авиалинии" вышла на рынок – 11 марта был совершен первый рейс по маршруту Ереван-Москва- Ереван, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Звартноц".Полет выполнен на самолете Airbus A321-200. По маршруту аэропорт "Звартноц" - аэропорт "Шереметьево" рейсы будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.С 13 марта будут выполняться рейсы Ереван-Сочи-Ереван (каждый понедельник и пятницу), а с 19 марта – Ереван-Самара-Ереван (каждое воскресенье).В Армении выполняют полеты четыре местные авиакомпании: Armenia Aircompany, Armenia Airways, Flyone Armenia, Fly Arna.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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