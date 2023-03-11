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Один из крупнейших банков США Silicon Valley закрылся
Один из крупнейших банков США Silicon Valley закрылся
В США обрушился один из крупнейших банков со времен финансового кризиса 2008 года 11.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-11T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Банк Silicon Valley Bank (SVB) закрылся в Калифорнии, став крупнейшим банком, обанкротившимся в США со времен финансового кризиса 2008 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную корпорацию страхования вкладов (FDIC).Застрахованные депозиты Silicon Valley Bank переведены в отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.Silicon Valley Bank, специализировавшийся на стартапах Кремниевой долины, 8 марта объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток 1,8 миллиарда долларов.На следующий день банк попытался привлечь капитал в два миллиарда долларов, однако безуспешно. Акции банка обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта — на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, сша, калифорния
в мире, новости, сша, калифорния
Один из крупнейших банков США Silicon Valley закрылся
В США обрушился один из крупнейших банков со времен финансового кризиса 2008 года
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Банк Silicon Valley Bank (SVB) закрылся в Калифорнии, став крупнейшим банком, обанкротившимся в США со времен финансового кризиса 2008 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Федеральную корпорацию страхования вкладов (FDIC).
"Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим", — говорится в релизе.
Застрахованные депозиты Silicon Valley Bank переведены в отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
"Все застрахованные вкладчики будут иметь полный доступ к своим застрахованным вкладам не позднее утра понедельника", — заявили в корпорации.
Silicon Valley Bank, специализировавшийся на стартапах Кремниевой долины, 8 марта объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток 1,8 миллиарда долларов.
На следующий день банк попытался привлечь капитал в два миллиарда долларов, однако безуспешно. Акции банка обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта — на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.