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Один из крупнейших банков США Silicon Valley закрылся

Один из крупнейших банков США Silicon Valley закрылся

В США обрушился один из крупнейших банков со времен финансового кризиса 2008 года 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T13:45+0400

2023-03-11T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Банк Silicon Valley Bank (SVB) закрылся в Калифорнии, став крупнейшим банком, обанкротившимся в США со времен финансового кризиса 2008 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную корпорацию страхования вкладов (FDIC).Застрахованные депозиты Silicon Valley Bank переведены в отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.Silicon Valley Bank, специализировавшийся на стартапах Кремниевой долины, 8 марта объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток 1,8 миллиарда долларов.На следующий день банк попытался привлечь капитал в два миллиарда долларов, однако безуспешно. Акции банка обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта — на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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