https://sputnik-georgia.ru/20230311/partiya-girchi-vystupila-protiv-obyazatelnoy-sluzhby-v-armii---video-275708134.html
Партия "Гирчи" выступила против обязательной службы в армии – видео
Партия "Гирчи" выступила против обязательной службы в армии – видео
Оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" в субботу собрала акцию против призыва на обязательную военную службу в центре Тбилиси у здания... 11.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-11T21:14+0400
2023-03-11T21:14+0400
2023-03-11T21:18+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
грузинская армия
партия "гирчи"
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Участники акции пришли с плакатами "Нет рабству", "Нет срочной службе" и потребовали введения в стране добровольной службы в армии.Парламент Грузии проголосует в первом чтении за обновленную версию Кодекса обороны после 20 марта. Кодекс по новому регулирует призыв на срочную службу и другие вопросы, связанные с грузинской армией. Согласно поправкам возраст призывников останется неизменным – с 18 до 27 лет.По действующему законодательству срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков. А вот по новой норме проходящие срочную службу сроком в полгода и в восемь месяцев получат оплачиваемый отпуск в течение 10 календарных дней, а при службе сроком 11 месяцев отпуск составит 15 календарных дней.Каждому срочнику будут полагаться еще 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Кроме того, срочникам при любом из трех вариантов службы будет полагаться отдых в официальные выходные дни. Исключением станут лишь учения или особый режим, а также дисциплинарное наказание.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, грузинская армия, партия "гирчи", видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, грузинская армия, партия "гирчи", видео
Партия "Гирчи" выступила против обязательной службы в армии – видео
21:14 11.03.2023 (обновлено: 21:18 11.03.2023)
Оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" в субботу собрала акцию против призыва на обязательную военную службу в центре Тбилиси у здания парламента. Как проходил митинг – смотрите в видео Sputnik Грузия
Участники акции пришли с плакатами "Нет рабству", "Нет срочной службе" и потребовали введения в стране добровольной службы в армии.
Парламент Грузии проголосует в первом чтении за обновленную версию Кодекса обороны после 20 марта. Кодекс по новому регулирует призыв на срочную службу и другие вопросы, связанные с грузинской армией. Согласно поправкам возраст призывников останется неизменным – с 18 до 27 лет.
По действующему законодательству срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков. А вот по новой норме проходящие срочную службу сроком в полгода и в восемь месяцев получат оплачиваемый отпуск в течение 10 календарных дней, а при службе сроком 11 месяцев отпуск составит 15 календарных дней.
Каждому срочнику будут полагаться еще 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Кроме того, срочникам при любом из трех вариантов службы будет полагаться отдых в официальные выходные дни. Исключением станут лишь учения или особый режим, а также дисциплинарное наказание.