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Прямой авиарейс свяжет Тбилиси с тремя городами Турции
Прямой авиарейс свяжет Тбилиси с тремя городами Турции
На первом этапе авиакомпания будет летать в Тбилиси пять раз в неделю 11.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-11T11:55+0400
2023-03-11T11:55+0400
2023-03-11T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Турецко-немецкая авиакомпания SunExpress начинает работу в Грузии с 28 июня 2023 года, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. Авиакомпания будет летать в Тбилисский международный аэропорт из трех городов Турции: Анкары, Антальи и Измира. Директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе обсудил окончательные детали работы с руководством авиакомпании в рамках крупнейшей туристической выставки ITB Berlin. По информации Каркашадзе, до начала работы авиакомпания проведет ознакомительную встречу для туроператоров и туристических агентств в Тбилиси, чтобы способствовать росту продаж билетов по всем трем направлениям. На первом этапе авиакомпания будет летать в Тбилиси пять раз в неделю. Она будет выполнять прямые регулярные рейсы между столицами Турции и Грузии с одной частотой в неделю и с частотой по два рейса в неделю – из Измира и Антальи в направлении Тбилиси. SunExpress — авиакомпания, основанная в Антальи 33 года назад и являющаяся основным авиаперевозчиком Измира и Антальи. В 2001 году она стала первой частной авиакомпанией, предложившей клиентам прямые регулярные рейсы между Турцией и Германией. По версии британской консалтинговой компании SKYTRAX, SunExpress признана лучшей туристической авиакомпанией 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, тбилисский международный аэропорт, турция, анкара, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, тбилисский международный аэропорт, турция, анкара, авиасообщение в грузии
Прямой авиарейс свяжет Тбилиси с тремя городами Турции
На первом этапе авиакомпания будет летать в Тбилиси пять раз в неделю
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Турецко-немецкая авиакомпания SunExpress начинает работу в Грузии с 28 июня 2023 года, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
Авиакомпания будет летать в Тбилисский международный аэропорт из трех городов Турции: Анкары, Антальи и Измира.
Директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе обсудил окончательные детали работы с руководством авиакомпании в рамках крупнейшей туристической выставки ITB Berlin.
"Мы рады, что на рынок Грузии выходит еще одна новая авиакомпания. Турецко-немецкая авиакомпания SunExpress, основанная Turkish Airlines и Lufhansa, начнет полеты из Антальи 28 июня, из Измира – 2 июня, из столицы Анкары в Тбилиси – 5 июня, и наоборот", – заявил Каркашадзе.
По информации Каркашадзе, до начала работы авиакомпания проведет ознакомительную встречу для туроператоров и туристических агентств в Тбилиси, чтобы способствовать росту продаж билетов по всем трем направлениям.
На первом этапе авиакомпания будет летать в Тбилиси пять раз в неделю. Она будет выполнять прямые регулярные рейсы между столицами Турции и Грузии с одной частотой в неделю и с частотой по два рейса в неделю – из Измира и Антальи в направлении Тбилиси.
SunExpress — авиакомпания, основанная в Антальи 33 года назад и являющаяся основным авиаперевозчиком Измира и Антальи. В 2001 году она стала первой частной авиакомпанией, предложившей клиентам прямые регулярные рейсы между Турцией и Германией. По версии британской консалтинговой компании SKYTRAX, SunExpress признана лучшей туристической авиакомпанией 2022 года.