https://sputnik-georgia.ru/20230311/rossiya-vpervye-popala-v-pyaterku-krupneyshikh-torgovykh-partnerov-indii-275699363.html

Россия впервые попала в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Россия впервые попала в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Ранее лучший результат для России был 16 место, в 1997-1998 годах 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Россия впервые попала в пятерку самых крупных торговых партнеров Индии, сообщает РИА Новости по результатам анализа данных индийского министерства торговли и промышленности.Между странами зафиксирован резкий рост товарооборота. В 2022 году он составлял 13,1 миллиарда долларов, а за 10 месяцев 2022-2023 финансового года достиг рекордных 39,8 миллиарда.Из Индию в Россию было экспортировано товаров на 2,5 миллиарда долларов, импортировано – 37,3 миллиарда. Дефицит торгового баланса составил 34,8 миллиарда долларов.Aero India 2023: Москва и Нью-Дели готовы к совместному производству Су-57>>Так Россия заняла пятое место в списке крупнейших торговых партнеров Индии, что произошло впервые с конца 1990 годов. Тогда в Индия и начали вести данную статистику. В 2021-2022 финансовом году Россия занимала 25-е место среди торговых партнеров Индии, лучший результат – 16 место – был зафиксирован в 1997-1998 финансовом году. В нынешнем финансовом году на первом месте среди крупнейших торговым партнером Индии – США, с торговым оборотом в 108,4 миллиарда долларов. Второе место – Китай, 95,9 миллиарда долларов, на третьем месте — ОАЭ с 70,2 миллиарда долларов, а на четвертом – Саудовская Аравия с 44,3 миллиарда. Примечательно, что у Индии дефицит торгового баланса со всеми крупнейшими партнерами, кроме США — экспорт составляет на 22,6 миллиарда долларов больше, чем американский импорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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