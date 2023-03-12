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Грузинский боец обыграл россиянина в принципиальном поединке UFC Fight Nights

Грузинский боец обыграл россиянина в принципиальном поединке UFC Fight Nights

Единогласным решением судей Двалишвили убедительно победил одного из лучших бойцов UFC 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T11:08+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинский топовый боец смешанных единоборств, по прозвищу "Машина", Мераб Двалишвили обыграл по всем статистическим показателям представителя России Петра Яна на турнире UFC Fight Nights 221 в Лас-Вегасе. Бой российского и грузинского спортсменов стал главным поединком турнира. Противостояние между грузином и россиянином продолжалось пять раундов и во всех пяти раундах было очевидно доминирование Двалишвили. Единогласным решением судей Мераб одержал историческую победу и убедительно одолел одного из лучших бойцов UFC. Для Яна это третье поражение подряд. Ранее россиянин уступал Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли. А вот Двалишвили довел серию побед до девяти поединков. До начала поединка Двалишвили занимал третье, а Ян – второе место в легчайшем весе (до 61,2 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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