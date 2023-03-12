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Грузинский сумоист начал турнир в Осаке с поражения
Грузинский сумоист начал турнир в Осаке с поражения
Во второй день весеннего супертурнира соперником Тотиносина станет японец Шонаноуми 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T18:54+0400
2023-03-12T18:54+0400
2023-03-12T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Выступающий в Японии грузинский сумоист Леван Горгадзе в первый день весеннего турнира Хару басе в Осаке потерпел обидное поражение. После вывиха плеча и снятия с зимнего турнира Хацу басе Тотиносин переместился во второй дивизион джурио и сменил ранг маэгасиры на дзере. Соперником 35-летнего Тотиносина, который выступает на турнире в ранге дзере, стал 219 килограммовый сэкитори Итинодзе. Грузинский и монгольский сумоисты неоднократно боролись друг с другом, и у Левана Горгадзе во взаимных встречах было большое преимущество – 18 побед и 12 поражений. На результате поединка сказалась недавняя травма плеча грузинского сумоиста, и соперник приемом йорикири вытеснил Тотиносина за пределы ринга. Во второй день весеннего супертурнира соперником Тотиносина станет японец Шонаноуми. Эти спортсмены никогда ранее не встречались между собой. Весенний турнир завершится 26 марта. В течение пятнадцати дней борцы должны принять участие в пятнадцати схватках и одержать победу в восьми из них для сохранения положительного баланса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, япония, сумо
Грузинский сумоист начал турнир в Осаке с поражения
18:54 12.03.2023 (обновлено: 19:08 12.03.2023)
Во второй день весеннего супертурнира соперником Тотиносина станет японец Шонаноуми
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Выступающий в Японии грузинский сумоист Леван Горгадзе в первый день весеннего турнира Хару басе в Осаке потерпел обидное поражение.
После вывиха плеча и снятия с зимнего турнира Хацу басе Тотиносин переместился во второй дивизион джурио и сменил ранг маэгасиры на дзере.
Соперником 35-летнего Тотиносина, который выступает на турнире в ранге дзере, стал 219 килограммовый сэкитори Итинодзе. Грузинский и монгольский сумоисты неоднократно боролись друг с другом, и у Левана Горгадзе во взаимных встречах было большое преимущество – 18 побед и 12 поражений. На результате поединка сказалась недавняя травма плеча грузинского сумоиста, и соперник приемом йорикири вытеснил Тотиносина за пределы ринга.
Во второй день весеннего супертурнира соперником Тотиносина станет японец Шонаноуми. Эти спортсмены никогда ранее не встречались между собой.
Весенний турнир завершится 26 марта. В течение пятнадцати дней борцы должны принять участие в пятнадцати схватках и одержать победу в восьми из них для сохранения положительного баланса.