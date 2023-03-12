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Израиль обвинил США в организации протестов – СМИ
Израиль обвинил США в организации протестов – СМИ
Уже десятую неделю подряд в израильтяне проводят акции протеста против проводимой правительством Биньямином Нетаньяху судебной реформы 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. В правительстве Израиля обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel.Уже десятую неделю подряд в израильтяне проводят акции протеста против проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.Другой представитель окружения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что чиновник говорил о США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, политика, новости, израиль, сша, биньямин нетаньяху
в мире, политика, новости, израиль, сша, биньямин нетаньяху

Израиль обвинил США в организации протестов – СМИ

18:19 12.03.2023 (обновлено: 19:05 12.03.2023)
© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Эйлат
Города мира. Эйлат - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2023
© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
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Уже десятую неделю подряд в израильтяне проводят акции протеста против проводимой правительством Биньямином Нетаньяху судебной реформы
ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. В правительстве Израиля обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel.
Уже десятую неделю подряд в израильтяне проводят акции протеста против проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

"Этот протест финансируется и организуется с привлечением миллионов долларов... Существует организованный центр, из которого упорядоченно распространяются все демонстранты. Кто финансирует транспортировку, флаги, сцены? Нам это ясно", – приводит издание слова высокопоставленного правительственного чиновника.

Другой представитель окружения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что чиновник говорил о США.
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