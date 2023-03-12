https://sputnik-georgia.ru/20230312/izrail-obvinil-ssha-v-organizatsii-protestov---smi-275717915.html

Израиль обвинил США в организации протестов – СМИ

Израиль обвинил США в организации протестов – СМИ

Уже десятую неделю подряд в израильтяне проводят акции протеста против проводимой правительством Биньямином Нетаньяху судебной реформы 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. В правительстве Израиля обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel.Уже десятую неделю подряд в израильтяне проводят акции протеста против проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.Другой представитель окружения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что чиновник говорил о США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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