https://sputnik-georgia.ru/20230312/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-marta-2023-275693709.html
Какой сегодня церковный праздник: 12 марта 2023
Какой сегодня церковный праздник: 12 марта 2023
По православному церковному календарю 12 марта 2023 отмечают день памяти святых Прокопия, Фалалея, Тита и других 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T01:01+0400
2023-03-12T01:01+0400
2023-03-12T01:01+0400
справки
религия
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Прокопий ДекаполитПо церковному календарю 12 марта поминают преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, прославившегося иноческими подвигами.Жил будущий святой в области Декаполиса к востоку от Галилейского моря (Тивериадское озеро) в VIII веке. Преподобный вместе со своим сподвижником святым Василием и другими защитниками Православия противостоял мужественно иконоборческой ереси, возникшей в то время.Преподобного Прокопия схватили по приказу императора Льва Исавра (717-741). Его предали жестоким пыткам и бросили в темницу, где он оставался вместе с преподобным Василием до смерти царя-мучителя.Выйдя на свободу, преподобный Прокопий провел остаток жизни мирно, в иноческих подвигах, наставляя многих на путь спасения и добродетели. Преподобный дожил до глубокой старости. Он скончался примерно в 750 году.Фалалей СирийскийПо церковному календарю 12 марта поминают преподобного Фалалея Сирийского, который жил в V веке.Будущий святой был родом из Киликии (Малая Азия). В обители Саввы Освященного он принял иночество и там же был рукоположен во пресвитера. Удалившись в Сирию, он поселился в палатке недалеко от города Гавала, на заброшенном языческом капище, окруженном гробницами.После этого преподобный усилил свой подвиг – построил себе тесную хижину, в которой мог помещаться лишь пригнув голову, и провел в ней примерно 10 лет.С помощью дара чудотворения, которым его наделил Господь, он просвещал местных язычников. С помощью жителей, обращенных им в христианство, преподобный разрушил идольское капище, на его месте построил храм, где богослужение проводилось ежедневно. Скончался преподобный Фалалей в глубокой старости, примерно 460 году.Пресвитер ПечерскийПо церковному календарю 12 марта поминают преподобного Тита, пресвитера Печерского в Ближних пещерах.Преподобный, согласно житию, дружил с диаконом Евагрием. Впоследствии дружба переросла в сильную вражду и ненависть.Когда преподобный Тит тяжело заболел и стал готовиться к смерти, он послал к Евагрию просить прощения, но тот мириться не хотел. К одру больного Евагрия Печерская братия привела насильно. Со слезами просил преподобный Тит о прощении, но дьякон был непреклонен и заявил, что никогда его не простит – ни в этом, ни в будущем веке.Сказав это, Евагрий, пораженный Ангелом, упал замертво, а Тит – исцелился. После этого он удвоил свои подвиги, прославился особым смирением и стал чудотворцем. Умер преподобный примерно в 1190 году.ИмениныПо церковному календарю 12 марта именины отмечают Михаил, Макар, Петр, Прокоп, Степан, Сергей, Тит, Тимофей, Юлиан, Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 12 марта 2023
По православному церковному календарю 12 марта 2023 отмечают день памяти святых Прокопия, Фалалея, Тита и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.
Прокопий Декаполит
По церковному календарю 12 марта поминают преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, прославившегося иноческими подвигами.
Жил будущий святой в области Декаполиса к востоку от Галилейского моря (Тивериадское озеро) в VIII веке. Преподобный вместе со своим сподвижником святым Василием
и другими защитниками Православия противостоял мужественно иконоборческой ереси, возникшей в то время.
Преподобного Прокопия схватили по приказу императора Льва Исавра (717-741). Его предали жестоким пыткам и бросили в темницу, где он оставался вместе с преподобным Василием до смерти царя-мучителя.
Выйдя на свободу, преподобный Прокопий провел остаток жизни мирно, в иноческих подвигах, наставляя многих на путь спасения и добродетели. Преподобный дожил до глубокой старости. Он скончался примерно в 750 году.
Фалалей Сирийский
По церковному календарю 12 марта поминают преподобного Фалалея Сирийского, который жил в V веке.
Будущий святой был родом из Киликии (Малая Азия). В обители Саввы Освященного он принял иночество и там же был рукоположен во пресвитера. Удалившись в Сирию, он поселился в палатке недалеко от города Гавала, на заброшенном языческом капище, окруженном гробницами.
Дурная слава об этом месте была известна всем – нечистые духи, обитавшие там, пугали путников и причиняли им много зла. Преподобный в полном уединении молился день и ночь, и в конце концов с Божьей помощью победил бесов и они перестали его беспокоить.
После этого преподобный усилил свой подвиг – построил себе тесную хижину, в которой мог помещаться лишь пригнув голову, и провел в ней примерно 10 лет.
С помощью дара чудотворения, которым его наделил Господь, он просвещал местных язычников. С помощью жителей, обращенных им в христианство, преподобный разрушил идольское капище, на его месте построил храм, где богослужение проводилось ежедневно. Скончался преподобный Фалалей в глубокой старости, примерно 460 году.
Пресвитер Печерский
По церковному календарю 12 марта поминают преподобного Тита, пресвитера Печерского в Ближних пещерах.
Преподобный, согласно житию, дружил с диаконом Евагрием. Впоследствии дружба переросла в сильную вражду и ненависть.
Когда преподобный Тит тяжело заболел и стал готовиться к смерти, он послал к Евагрию просить прощения, но тот мириться не хотел. К одру больного Евагрия Печерская братия привела насильно. Со слезами просил преподобный Тит о прощении, но дьякон был непреклонен и заявил, что никогда его не простит – ни в этом, ни в будущем веке.
Сказав это, Евагрий, пораженный Ангелом, упал замертво, а Тит – исцелился. После этого он удвоил свои подвиги, прославился особым смирением и стал чудотворцем. Умер преподобный примерно в 1190 году.
Именины
По церковному календарю 12 марта именины отмечают Михаил, Макар, Петр, Прокоп, Степан, Сергей, Тит, Тимофей, Юлиан, Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников