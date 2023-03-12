https://sputnik-georgia.ru/20230312/kvaratskheliya-priznan-luchshim-igrokom-fevralya-v-serii-a-275713865.html

Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в серии А

Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в серии А

Кварацхелия стал первым игроком, который дважды за один сезон становился лучшим игроком месяца 12.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Полузащитник "Наполи" и сборной Грузии 22-летний Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком серии А в феврале по версии EA Sports, сообщает пресс-служба Национального чемпионата Италии. Награду Кварацхелия вручили перед матчем с "Аталантой" в субботу, в котором грузинский футболист забил свой одиннадцатый гол в серии А. "Наполи" уверенно обыграл соперника – 2:0. Хвича Кварацхелия получил наибольшее количество голосов болельщиков. Он обошел Анхеля Ди Мариа из "Ювентуса", Алексея Миранчука из "Торино" и своего одноклубника, нападающего Виктора Осимхена. Кварацхелия забил гол "Аталанте" >>"Кварацхелия стал первым игроком, который дважды за один сезон становился лучшим игроком месяца по версии EA Sports", – сказал генеральный директор Lega Serie A Луиджи Де Сьерво. Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком августа серии А. "Наполи" остается лидером чемпионата Италии с 68 очками в 26 играх. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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