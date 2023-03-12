https://sputnik-georgia.ru/20230312/kvaratskheliya-priznan-luchshim-igrokom-fevralya-v-serii-a-275713865.html
Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в серии А
Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в серии А
Кварацхелия стал первым игроком, который дважды за один сезон становился лучшим игроком месяца 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T13:23+0400
2023-03-12T13:23+0400
2023-03-12T13:27+0400
спорт
новости
италия
грузия
хвича кварацхелия
футбол
клуб "наполи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0f/270445175_0:147:1427:950_1920x0_80_0_0_976e88f157be52cc15cd82b15cea82f8.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Полузащитник "Наполи" и сборной Грузии 22-летний Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком серии А в феврале по версии EA Sports, сообщает пресс-служба Национального чемпионата Италии. Награду Кварацхелия вручили перед матчем с "Аталантой" в субботу, в котором грузинский футболист забил свой одиннадцатый гол в серии А. "Наполи" уверенно обыграл соперника – 2:0. Хвича Кварацхелия получил наибольшее количество голосов болельщиков. Он обошел Анхеля Ди Мариа из "Ювентуса", Алексея Миранчука из "Торино" и своего одноклубника, нападающего Виктора Осимхена. Кварацхелия забил гол "Аталанте" >>"Кварацхелия стал первым игроком, который дважды за один сезон становился лучшим игроком месяца по версии EA Sports", – сказал генеральный директор Lega Serie A Луиджи Де Сьерво. Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком августа серии А. "Наполи" остается лидером чемпионата Италии с 68 очками в 26 играх. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0f/270445175_0:13:1427:1083_1920x0_80_0_0_05419b26452fb8e80430cfe39559eebf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, италия, грузия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"
спорт, новости, италия, грузия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"
Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в серии А
13:23 12.03.2023 (обновлено: 13:27 12.03.2023)
Кварацхелия стал первым игроком, который дважды за один сезон становился лучшим игроком месяца
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Полузащитник "Наполи" и сборной Грузии 22-летний Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком серии А в феврале по версии EA Sports, сообщает пресс-служба Национального чемпионата Италии.
Награду Кварацхелия вручили перед матчем с "Аталантой" в субботу, в котором грузинский футболист забил свой одиннадцатый гол в серии А. "Наполи" уверенно обыграл соперника – 2:0.
Хвича Кварацхелия получил наибольшее количество голосов болельщиков. Он обошел Анхеля Ди Мариа из "Ювентуса", Алексея Миранчука из "Торино" и своего одноклубника, нападающего Виктора Осимхена.
"Кварацхелия стал первым игроком, который дважды за один сезон становился лучшим игроком месяца по версии EA Sports", – сказал генеральный директор Lega Serie A Луиджи Де Сьерво.
Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком августа серии А.
"Наполи" остается лидером чемпионата Италии с 68 очками в 26 играх.
Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти.