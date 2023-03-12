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Мэр Рустави: до конца 2023 года город хочет привлечь инвестиции на 64 млн лари

Мэр Рустави: до конца 2023 года город хочет привлечь инвестиции на 64 млн лари

Основная часть инвестиций в город Рустави ожидается от девелоперских компаний 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T09:40+0400

2023-03-12T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Мэрия города Рустави, самого крупного промышленного центра Грузии, работает над привлечением в город дополнительных инвестиций, заявила мэр города Нино Лацабидзе журналистам. Город Рустави расположен в получасе езды от Тбилиси. Большая часть его жителей работает или на заводах в городе, или ездит на работу в Тбилиси. Город привлекает множество жителей страны из-за более низкой стоимости жилья, чем в Тбилиси и близостью к столице. Основная часть инвестиций ожидается от девелоперских компаний, занимающихся строительством, однако мэрия города ведет переговоры и с представителями других секторов бизнеса, отметила мэр."Мы проводим встречи с компаниями, которые еще не работают в городе, и мы очень хотим, чтобы объекты питания и сетевые магазины были представлены у нас", – сказала Лацабидзе. Развитие бизнеса поможет созданию рабочих мест для местного населения, что является главным вызовом для города, отметила она.По последним данным, в городе Рустави, который является также административным центром региона Квемо Картли, проживает 125 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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