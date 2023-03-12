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Молдавская журналистка о теракте в Приднестровье и втором фронте – видео
Молдавская журналистка о теракте в Приднестровье и втором фронте – видео
Как обстоят дела со свободой слова и протестными настроениями в Молдове и опаснее ли премьер-министр Дорин Речан президента Санду – смотрите в нашем видео 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T10:07+0400
2023-03-12T10:07+0400
2023-03-12T10:21+0400
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У Молдовы нет сил на военное решение проблемы Приднестровья, заявила "Sputnik на русском" Елена Пахомова, журналист, продюсер и экс-глава Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова. Приведет ли попытка теракта в Приднестровье и покушение на Вадима Красносельского к новому витку напряжения между Кишиневом и Тирасполем? Выгоден ли хоть кому-то второй фронт в Приднестровье? Как обстоят дела со свободой слова и протестными настроениями в Молдове? И опаснее ли премьер-министр Дорин Речан президента Санду? Подробнее об этих и других вопросах смотрите в нашем интервью.
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мультимедиа, молдова, в мире, кишинев, sputnik, видео, видео
мультимедиа, молдова, в мире, кишинев, sputnik, видео, видео
Молдавская журналистка о теракте в Приднестровье и втором фронте – видео
10:07 12.03.2023 (обновлено: 10:21 12.03.2023)
Как обстоят дела со свободой слова и протестными настроениями в Молдове и опаснее ли премьер-министр Дорин Речан президента Санду – смотрите в нашем видео
У Молдовы нет сил на военное решение проблемы Приднестровья, заявила "Sputnik на русском" Елена Пахомова, журналист, продюсер и экс-глава Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.
Приведет ли попытка теракта в Приднестровье и покушение на Вадима Красносельского к новому витку напряжения между Кишиневом и Тирасполем? Выгоден ли хоть кому-то второй фронт в Приднестровье? Как обстоят дела со свободой слова и протестными настроениями в Молдове? И опаснее ли премьер-министр Дорин Речан президента Санду?
Подробнее об этих и других вопросах смотрите в нашем интервью.