https://sputnik-georgia.ru/20230312/moldavskaya-zhurnalistka-o-terakte-v-pridnestrove-i-vtorom-fronte---video-275711703.html

Молдавская журналистка о теракте в Приднестровье и втором фронте – видео

Молдавская журналистка о теракте в Приднестровье и втором фронте – видео

Как обстоят дела со свободой слова и протестными настроениями в Молдове и опаснее ли премьер-министр Дорин Речан президента Санду – смотрите в нашем видео 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T10:07+0400

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У Молдовы нет сил на военное решение проблемы Приднестровья, заявила "Sputnik на русском" Елена Пахомова, журналист, продюсер и экс-глава Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова. Приведет ли попытка теракта в Приднестровье и покушение на Вадима Красносельского к новому витку напряжения между Кишиневом и Тирасполем? Выгоден ли хоть кому-то второй фронт в Приднестровье? Как обстоят дела со свободой слова и протестными настроениями в Молдове? И опаснее ли премьер-министр Дорин Речан президента Санду? Подробнее об этих и других вопросах смотрите в нашем интервью.

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