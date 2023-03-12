Несмотря на протесты - Сенат Франции одобрил пенсионную реформу
© AP Photo / Lewis JolyУчастник протеста и полицейские в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Накануне по всей Франции прошла очередная общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы
ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая вызвала протесты по всей стране, передает агентство Франс Пресс.
"Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу", – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, реформа была приняла 195 голосами за и 112 против.
Накануне по всей Франции прошла очередная общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Накануне по всей Франции прошла очередная общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.