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Несмотря на протесты - Сенат Франции одобрил пенсионную реформу
Несмотря на протесты - Сенат Франции одобрил пенсионную реформу
Накануне по всей Франции прошла очередная общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T11:41+0400
2023-03-12T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая вызвала протесты по всей стране, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, реформа была приняла 195 голосами за и 112 против.Накануне по всей Франции прошла очередная общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, политика, франция, пенсионная реформа
в мире, новости, политика, политика, франция, пенсионная реформа

Несмотря на протесты - Сенат Франции одобрил пенсионную реформу

11:41 12.03.2023
© AP Photo / Lewis JolyУчастник протеста и полицейские в Париже
Участник протеста и полицейские в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Lewis Joly
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Накануне по всей Франции прошла очередная общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы
ТБИЛИСИ, 12 мар Sputnik. Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая вызвала протесты по всей стране, передает агентство Франс Пресс.
"Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу", – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, реформа была приняла 195 голосами за и 112 против.

Накануне по всей Франции прошла очередная общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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