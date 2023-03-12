https://sputnik-georgia.ru/20230312/nesmotrya-na-protesty---senat-frantsii-odobril-pensionnuyu-reformu-275712766.html

Несмотря на протесты - Сенат Франции одобрил пенсионную реформу

Несмотря на протесты - Сенат Франции одобрил пенсионную реформу

Накануне по всей Франции прошла очередная общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T11:41+0400

2023-03-12T11:41+0400

2023-03-12T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая вызвала протесты по всей стране, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, реформа была приняла 195 голосами за и 112 против.Накануне по всей Франции прошла очередная общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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