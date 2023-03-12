https://sputnik-georgia.ru/20230312/vremya-ch-novyy-plan-vsu-v-artemovske-ataka-kinzhalami-po-ukraine-vtoroy-front-v-gruzii-275712018.html

Время Ч: новый план ВСУ в Артемовске, атака "Кинжалами" по Украине, второй фронт в Грузии

Время Ч: новый план ВСУ в Артемовске, атака "Кинжалами" по Украине, второй фронт в Грузии

Россия использовала гиперзвуковые ракеты "Кинжал" во время массированного удара по целям на Украине и, вероятно, уничтожила подземные командные центры с... 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T13:54+0400

2023-03-12T13:54+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему США обучают украинских пилотов на советских истребителях, а не на F-16? Сможет ли Запад заставить Грузию открыть второй фронт против России? Какой план подготовили в ВСУ на артемовском направлении? Об этом более подробно смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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