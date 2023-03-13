https://sputnik-georgia.ru/20230313/ekonomist-kogan-chem-obernetsya-dlya-zapada-bankrotstvo-banka-svb-275738497.html
Экономист Коган: чем обернется для Запада банкротство банка SVB
Экономист Коган: чем обернется для Запада банкротство банка SVB
В США обанкротился один из крупнейших банков – Silicone Valley Bank. Насколько важную роль в американской экономике он играл? Смотрите, что думает по этому... 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T14:14+0400
2023-03-13T14:14+0400
2023-03-13T14:20+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
экономика
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0d/275737732_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e69245ee579c38d5659faff26774647.jpg
Как американские власти разрушили свою финансовую систему и что будут делать теперь? Может ли падение Silicone Valley Bank вызвать коллапс банковской системы США? Приведет ли это к новому мировому финансовому кризису? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист, инвестиционный банкир Евгений Коган.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0d/275737732_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4e6232eb628710222928b966670198f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, экономика, в мире, сша, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, экономика, в мире, сша, видео
Экономист Коган: чем обернется для Запада банкротство банка SVB
14:14 13.03.2023 (обновлено: 14:20 13.03.2023)
В США обанкротился один из крупнейших банков – Silicone Valley Bank. Насколько важную роль в американской экономике он играл? Смотрите, что думает по этому вопросу эксперт
Как американские власти разрушили свою финансовую систему и что будут делать теперь? Может ли падение Silicone Valley Bank вызвать коллапс банковской системы США? Приведет ли это к новому мировому финансовому кризису? Об этом в интервью "Sputnik на русском
" рассказал экономист, инвестиционный банкир Евгений Коган.