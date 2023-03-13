https://sputnik-georgia.ru/20230313/ekonomist-kogan-chem-obernetsya-dlya-zapada-bankrotstvo-banka-svb-275738497.html

Экономист Коган: чем обернется для Запада банкротство банка SVB

Экономист Коган: чем обернется для Запада банкротство банка SVB

В США обанкротился один из крупнейших банков – Silicone Valley Bank. Насколько важную роль в американской экономике он играл? Смотрите, что думает по этому... 13.03.2023, Sputnik Грузия

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Как американские власти разрушили свою финансовую систему и что будут делать теперь? Может ли падение Silicone Valley Bank вызвать коллапс банковской системы США? Приведет ли это к новому мировому финансовому кризису? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист, инвестиционный банкир Евгений Коган.

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