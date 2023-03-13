https://sputnik-georgia.ru/20230313/fursov-kogda-amerikanskie-globalisty-doedyat-evropu-oni-vozmutsya-za-ssha-275746484.html

Фурсов: когда американские глобалисты доедят Европу, они возьмутся за США

Фурсов: когда американские глобалисты доедят Европу, они возьмутся за США

В чем истинная цель подрыва "Северных потоков"? Какое будущее для планеты готовят западные глобалисты? Какую альтернативу Россия может предложить миру?.. 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T17:11+0400

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Западные глобалисты, которые мечтают уничтожить институт государства и управлять мировой экономикой на принципах транснациональных корпораций, готовы превратить в свой экономический придаток не только Европу, но даже сами США. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал историк, социолог и публицист Андрей Фурсов.

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