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Фурсов: когда американские глобалисты доедят Европу, они возьмутся за США
Фурсов: когда американские глобалисты доедят Европу, они возьмутся за США
В чем истинная цель подрыва "Северных потоков"? Какое будущее для планеты готовят западные глобалисты? Какую альтернативу Россия может предложить миру?.. 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T17:11+0400
2023-03-13T17:11+0400
2023-03-13T17:11+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
андрей фурсов
россия
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Западные глобалисты, которые мечтают уничтожить институт государства и управлять мировой экономикой на принципах транснациональных корпораций, готовы превратить в свой экономический придаток не только Европу, но даже сами США. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал историк, социолог и публицист Андрей Фурсов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, андрей фурсов, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, андрей фурсов, россия, видео
Фурсов: когда американские глобалисты доедят Европу, они возьмутся за США
В чем истинная цель подрыва "Северных потоков"? Какое будущее для планеты готовят западные глобалисты? Какую альтернативу Россия может предложить миру? Смотрите, что заявил эксперт
Западные глобалисты, которые мечтают уничтожить институт государства и управлять мировой экономикой на принципах транснациональных корпораций, готовы превратить в свой экономический придаток не только Европу, но даже сами США. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал историк, социолог и публицист Андрей Фурсов.