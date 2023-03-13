https://sputnik-georgia.ru/20230313/gruziya-peredala-ssha-razyskivaemogo-grazhdanina-rossii-275747790.html
Грузия передала США разыскиваемого гражданина России
Грузия передала США разыскиваемого гражданина России
Задержанный с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T17:57+0400
2023-03-13T17:57+0400
2023-03-13T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Гражданин России, разыскиваемый ФБР, экстрадирован из Грузии в США, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.По данным следствия, проведенного в США, установлено, что в 2016-2019 годах гражданин России с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших, в том числе проживающих во Флориде. Разыскиваемый был задержан сотрудниками МВД Грузии 22 октября 2022 года в Кобулети. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии, экстрадиция обвиняемого в США была допущена Тбилисским городским судом. После этого гражданин России был передан представителям компетентных органов США. На экстрадицию разыскиваемого отреагировало министерство юстиции США, которое подчеркнуло успешное и плодотворное сотрудничество прокуратуры Грузии, МВД и Минюста. Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами США с целью привлечения к ответственности разыскиваемых лиц, говорится в сообщении ведомства. По информации телеканала Рустави2, в США из Грузии экстрадирован Дарий Панков, работавший под ником "дип хакер".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, сша, флорида, кобулети, фбр, генеральная прокуратура грузии, россия
грузия, происшествия, новости, сша, флорида, кобулети, фбр, генеральная прокуратура грузии, россия
Грузия передала США разыскиваемого гражданина России
17:57 13.03.2023 (обновлено: 18:09 13.03.2023)
Задержанный с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Гражданин России, разыскиваемый ФБР, экстрадирован из Грузии в США, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.
По данным следствия, проведенного в США, установлено, что в 2016-2019 годах гражданин России с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших, в том числе проживающих во Флориде.
"Посредством интернет-платформы разыскиваемый передавал полученную информацию и сам вирус другим лицам. В результате указанных действий обвиняемый получил доход в размере одного миллиона лари (более 350 тысяч долларов)", – говорится в сообщении.
Разыскиваемый был задержан сотрудниками МВД Грузии 22 октября 2022 года в Кобулети. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии, экстрадиция обвиняемого в США была допущена Тбилисским городским судом. После этого гражданин России был передан представителям компетентных органов США.
На экстрадицию разыскиваемого отреагировало министерство юстиции США, которое подчеркнуло успешное и плодотворное сотрудничество прокуратуры Грузии, МВД и Минюста.
Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами США с целью привлечения к ответственности разыскиваемых лиц, говорится в сообщении ведомства.
По информации телеканала Рустави2, в США из Грузии экстрадирован Дарий Панков, работавший под ником "дип хакер".