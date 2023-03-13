https://sputnik-georgia.ru/20230313/gruziya-peredala-ssha-razyskivaemogo-grazhdanina-rossii-275747790.html

Грузия передала США разыскиваемого гражданина России

Грузия передала США разыскиваемого гражданина России

Задержанный с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T17:57+0400

2023-03-13T17:57+0400

2023-03-13T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Гражданин России, разыскиваемый ФБР, экстрадирован из Грузии в США, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.По данным следствия, проведенного в США, установлено, что в 2016-2019 годах гражданин России с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших, в том числе проживающих во Флориде. Разыскиваемый был задержан сотрудниками МВД Грузии 22 октября 2022 года в Кобулети. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии, экстрадиция обвиняемого в США была допущена Тбилисским городским судом. После этого гражданин России был передан представителям компетентных органов США. На экстрадицию разыскиваемого отреагировало министерство юстиции США, которое подчеркнуло успешное и плодотворное сотрудничество прокуратуры Грузии, МВД и Минюста. Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами США с целью привлечения к ответственности разыскиваемых лиц, говорится в сообщении ведомства. По информации телеканала Рустави2, в США из Грузии экстрадирован Дарий Панков, работавший под ником "дип хакер".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, сша, флорида, кобулети, фбр, генеральная прокуратура грузии, россия