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Грузия передала США разыскиваемого гражданина России
Грузия передала США разыскиваемого гражданина России
Задержанный с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T17:57+0400
2023-03-13T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Гражданин России, разыскиваемый ФБР, экстрадирован из Грузии в США, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.По данным следствия, проведенного в США, установлено, что в 2016-2019 годах гражданин России с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших, в том числе проживающих во Флориде. Разыскиваемый был задержан сотрудниками МВД Грузии 22 октября 2022 года в Кобулети. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии, экстрадиция обвиняемого в США была допущена Тбилисским городским судом. После этого гражданин России был передан представителям компетентных органов США. На экстрадицию разыскиваемого отреагировало министерство юстиции США, которое подчеркнуло успешное и плодотворное сотрудничество прокуратуры Грузии, МВД и Минюста. Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами США с целью привлечения к ответственности разыскиваемых лиц, говорится в сообщении ведомства. По информации телеканала Рустави2, в США из Грузии экстрадирован Дарий Панков, работавший под ником "дип хакер".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, сша, флорида, кобулети, фбр, генеральная прокуратура грузии, россия
грузия, происшествия, новости, сша, флорида, кобулети, фбр, генеральная прокуратура грузии, россия

Грузия передала США разыскиваемого гражданина России

17:57 13.03.2023 (обновлено: 18:09 13.03.2023)
© photo: Sputnik / Dmitriy Parshin / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - Sputnik Грузия, 1920, 13.03.2023
© photo: Sputnik / Dmitriy Parshin
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Задержанный с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Гражданин России, разыскиваемый ФБР, экстрадирован из Грузии в США, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.
По данным следствия, проведенного в США, установлено, что в 2016-2019 годах гражданин России с помощью собственного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших, в том числе проживающих во Флориде.

"Посредством интернет-платформы разыскиваемый передавал полученную информацию и сам вирус другим лицам. В результате указанных действий обвиняемый получил доход в размере одного миллиона лари (более 350 тысяч долларов)", – говорится в сообщении.

Разыскиваемый был задержан сотрудниками МВД Грузии 22 октября 2022 года в Кобулети. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии, экстрадиция обвиняемого в США была допущена Тбилисским городским судом. После этого гражданин России был передан представителям компетентных органов США.
На экстрадицию разыскиваемого отреагировало министерство юстиции США, которое подчеркнуло успешное и плодотворное сотрудничество прокуратуры Грузии, МВД и Минюста.
Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами США с целью привлечения к ответственности разыскиваемых лиц, говорится в сообщении ведомства.
По информации телеканала Рустави2, в США из Грузии экстрадирован Дарий Панков, работавший под ником "дип хакер".
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