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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в феврале 2023 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по... 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T07:01+0400
2023-03-13T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в феврале 2023 года составила 8,1%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 8,4%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в феврале 2023 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

07:01 13.03.2023
© photo: Sputnik / StringerТорговля овощами и фруктами в торговом центре "Базар на Орбелиани"
Торговля овощами и фруктами в торговом центре Базар на Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 13.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в феврале 2023 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в феврале 2023 года составила 8,1%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 8,4%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в феврале 2023 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %

Группы потребительской корзины

Национальный стандарт

Европейский стандарт

Продукты

14,0

13,1

Алкоголь и табак

7,3

7,4

Одежда и обувь

2,0

3,9

Коммунальные услуги

12,4

11,2

Мебель

10,1

11,1

Здравоохранение

-7,6

-7,9

Транспорт

2,6

2,7

Связь

-2,9

-2,8

Развлечения и отдых

4,5

5,2

Образование

7,2

7,4

Гостиницы и рестораны

14,8

14,0

Другое

12,2

11,0

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