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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в феврале 2023 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по... 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T07:01+0400
2023-03-13T07:01+0400
2023-03-13T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в феврале 2023 года составила 8,1%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 8,4%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в феврале 2023 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в феврале 2023 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в феврале 2023 года составила 8,1%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 8,4%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в феврале 2023 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
14,0
13,1
Алкоголь и табак
7,3
7,4
Одежда и обувь
2,0
3,9
Коммунальные услуги
12,4
11,2
Мебель
10,1
11,1
Здравоохранение
-7,6
-7,9
Транспорт
2,6
2,7
Связь
-2,9
-2,8
Развлечения и отдых
4,5
5,2
Образование
7,2
7,4
Гостиницы и рестораны
14,8
14,0
Другое
12,2
11,0