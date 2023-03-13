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Назван лучший фильм года на церемонии вручения кинопремии "Оскар"

Назван лучший фильм года на церемонии вручения кинопремии "Оскар"

Фильм "Все везде и сразу" также получил "Оскары" за режиссуру, сценарий, монтаж, главную женскую роль и роли второго плана 13.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Картина "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт - Дэн Кван завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходила в воскресенье в Лос-Анджелесе.За главную награду - звание "Лучшего фильма года" - боролись десять картин. Конкуренцию победителю составляли "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Элвис" База Лурмана, "На западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Тар" Тодда Филда, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Говорят женщины" Сары Полли и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински."Все везде и сразу" была представлена в 11 категориях и, помимо главной награды Киноакадемии, завоевала статуэтку "золотого рыцаря", в том числе, за режиссуру, сценарий, монтаж, главную женскую роль и роли второго плана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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