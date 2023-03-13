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Новый закон об "иноагентах": Еврокомиссия готовит законопроект – СМИ
Новый закон об "иноагентах": Еврокомиссия готовит законопроект – СМИ
Целью закона является защита ключевых институтов от неправомерного влияния со стороны иностранных игроков, сообщает СМИ 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T19:06+0400
2023-03-13T19:06+0400
2023-03-13T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Евросоюз может обязать неправительственные организации и консалтинговые компании докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока, пишет издание Politico со ссылкой на источники.Издание отмечает, что в ЕС некоей компанией от лица ЕК проводятся устные опросы организаций, в ходе которых просят сообщить, получают ли они иностранное финансирование от стран за переделами ЕС. Некоторые переживают, что данные такого опроса могут быть служить для их дальнейшего использования Еврокомиссией в рамках подготовки законопроекта об "иноагентах". Среди опрошенных организаций Politico приводит неправительственную организацию Transparency International, которая финансируется рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса. В организации полагают, что европейские власти оценивают, представляет ли Transparency International "угрозу демократии" ЕС. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об "иноагентах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, урсула фон дер ляйен, джордж сорос, еврокомиссия, transparency international, законопроект об иноагентах
в мире, новости, политика, урсула фон дер ляйен, джордж сорос, еврокомиссия, transparency international, законопроект об иноагентах
Новый закон об "иноагентах": Еврокомиссия готовит законопроект – СМИ
Целью закона является защита ключевых институтов от неправомерного влияния со стороны иностранных игроков, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik.
Евросоюз может обязать неправительственные организации и консалтинговые компании докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока, пишет издание Politico
со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в ЕС некоей компанией от лица ЕК проводятся устные опросы организаций, в ходе которых просят сообщить, получают ли они иностранное финансирование от стран за переделами ЕС. Некоторые переживают, что данные такого опроса могут быть служить для их дальнейшего использования Еврокомиссией в рамках подготовки законопроекта об "иноагентах".
"Представитель Веры Йоуровы [вице-президент Еврокомиссии] не сразу ответил на запрос о комментарии. Ее офис отвечает за разработку пакета "защиты демократии", рекламируемого главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ее речи о положении дел в блоке. Целью закона является защита ключевых институтов от неправомерного влияния со стороны иностранных игроков. Закон планируется принять к концу мая", – говорится в материале.
Среди опрошенных организаций Politico приводит неправительственную организацию Transparency International, которая финансируется рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса. В организации полагают, что европейские власти оценивают, представляет ли Transparency International "угрозу демократии" ЕС.
Издание, однако, называет время подготовки такого законопроекта в Евросоюзе странным на фоне критики западных государств обсуждений закона об "иноагентах" в Грузии.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об "иноагентах".