https://sputnik-georgia.ru/20230313/novyy-zakon-ob-inoagentakh-evrokomissiya-gotovit-zakonoproekt--smi-275748432.html

Новый закон об "иноагентах": Еврокомиссия готовит законопроект – СМИ

Новый закон об "иноагентах": Еврокомиссия готовит законопроект – СМИ

Целью закона является защита ключевых институтов от неправомерного влияния со стороны иностранных игроков, сообщает СМИ 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T19:06+0400

2023-03-13T19:06+0400

2023-03-13T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Евросоюз может обязать неправительственные организации и консалтинговые компании докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока, пишет издание Politico со ссылкой на источники.Издание отмечает, что в ЕС некоей компанией от лица ЕК проводятся устные опросы организаций, в ходе которых просят сообщить, получают ли они иностранное финансирование от стран за переделами ЕС. Некоторые переживают, что данные такого опроса могут быть служить для их дальнейшего использования Еврокомиссией в рамках подготовки законопроекта об "иноагентах". Среди опрошенных организаций Politico приводит неправительственную организацию Transparency International, которая финансируется рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса. В организации полагают, что европейские власти оценивают, представляет ли Transparency International "угрозу демократии" ЕС. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об "иноагентах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, урсула фон дер ляйен, джордж сорос, еврокомиссия, transparency international, законопроект об иноагентах