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Саудовская Аравия создает новую авиакомпанию

Саудовская Аравия создает новую авиакомпанию

Согласно сообщениям СМИ, Эр-Рияд готовится заключить сделку на сумму в $35 млрд с американской корпорацией Boeing по производству самолетов для новой... 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T10:02+0400

2023-03-13T10:02+0400

2023-03-13T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил в воскресенье о создании новой авиакомпании "Ar-Riyadh Airlines", сообщило Саудовское агентство печати (СПА).Согласно его данным, планируется, что к 2030 году авиаперевозчик намерен наладить сообщение с более чем 100 городами по всему миру и будет предоставлять своим клиентам "комплексные услуги на исключительном уровне в сочетании с исконно саудовским гостеприимством". Агентство не уточнило, в каком именно направлении компания будет осуществлять рейсы на первичном этапе.Авиаперевозчик будет находиться в ведении Суверенного фонда Королевства. В совет директоров компании войдут управляющий фонда Ясир аль-Румайян и экс-генеральный директор авиакомпании из ОАЭ Etihad Airways Тони Дуглас.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Эр-Рияд готовится заключить сделку на сумму в $35 млрд с американской корпорацией Boeing по производству самолетов для новой авиакомпании. Соглашение предполагает производство "большого количества" самолетов, в том числе широкофюзеляжных лайнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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