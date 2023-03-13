https://sputnik-georgia.ru/20230313/v-gruzii-budut-shtrafovat-za-podzhog-poley-posle-uborki-urozhaya-275752781.html

В Грузии будут штрафовать за поджог полей после уборки урожая

В Грузии будут штрафовать за поджог полей после уборки урожая

Законопроект был подготовлен из-за широко распространенной вредной практики поджога сельскохозяйственных угодий после уборки урожая 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T22:42+0400

2023-03-13T22:42+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. За поджог сельскохозяйственных угодий в Грузии штраф за каждый гектар составит одну тысячу лари для физических лиц и две тысячи лари для юридических, сообщает пресс-служба администрации правительства. Соответствующий законопроект, предусматривающий административное наказание за поджог полей, кабинет министров обсудил на заседании правительства. После уборки урожая зерновых культур фермеры, как правило, поджигают оставшееся жнивье, чтобы подготовить поля к следующей высадке, в то время как при поджоге портится верхний плодородный слой почвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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