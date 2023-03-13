https://sputnik-georgia.ru/20230313/zhitelya-kutaisi-prigovorili-k-bessrochnomu-zaklyucheniyu-za-ubiystvo-soseda-275740737.html

Жителя Кутаиси приговорили к бессрочному заключению за убийство соседа

Жителя Кутаиси приговорили к бессрочному заключению за убийство соседа

Обвиняемый был неоднократно судим в прошлом 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T15:21+0400

2023-03-13T15:21+0400

2023-03-13T15:21+0400

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кутаисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Кутаисский городской суд признал подсудимого виновным в умышленном убийстве своего соседа при отягчающих обстоятельствах и приговорил к бессрочному тюремному заключению. В рамках этого же уголовного дела еще один подсудимый, обвиняемый в недонесении о тяжком преступлении, приговорен к семи годам тюрьмы. По данным следствия, 16 июня 2022 года в Кутаиси обвиняемый во время конфликта убил своего соседа выстрелом из охотничьего ружья в присутствии детей, а затем скрылся с места преступления. Следствие также установило, что на месте происшествия находился второй обвиняемый, который не сообщил в полицию об особо тяжком преступлении. Правоохранители задержали обвиняемого в убийстве 19 июня 2022 года. Ему предъявили обвинение по двум статьям УК Грузии – "умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью способом", а также "угроза". Как ранее сообщало МВД Грузии, 37-летний обвиняемый был неоднократно судим в прошлом. Жертве было 43 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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