https://sputnik-georgia.ru/20230314/aliev-predlagaet-uvelichit-investitsii-v-gruziyu-dlya-tranzita-elektroenergii-v-evropu-275780532.html

Алиев предлагает увеличить инвестиции в Грузию для транзита электроэнергии в Европу

Алиев предлагает увеличить инвестиции в Грузию для транзита электроэнергии в Европу

Проект поставок "зеленой" энергии предполагает передачу электроэнергии от морских станций на Каспии через территорию Азербайджана и Грузии, следом по дну... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T15:33+0400

2023-03-14T15:33+0400

2023-03-14T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Для увеличения экспорта электроэнергии в Европу Азербайджану необходимо осуществить дополнительные инвестиции в Грузию, заявил во вторник азербайджанский президент Ильхам Алиев на состоявшейся в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. В ходе февральского заседания комитета проекта экспорта "зеленой" энергии из Азербайджана была достигнута договоренность, что это будет интегрированный проект по поставкам электроэнергии от морских ветряных станций на Каспии в ЕС, передал Sputnik Азербайджан.Алиев подчеркнул, что объем электропередачи по дну Черного моря на первом этапе проекта планируется на уровне 4 ГВт.Он указал, что в Европе, в том числе и в Германии, выросла потребность в "зеленой" энергии."Все эти факторы демонстрируют, что "зеленая" энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ", – заявил Алиев.В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. Речь идет о строительстве подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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