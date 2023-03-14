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Бизнесмену в Грузии грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег и неуплату налогов
Бизнесмену в Грузии грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег и неуплату налогов
Обвиняемый систематически неверно декларировал доходы компании, чем уклонялся от уплаты налогов 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T14:05+0400
2023-03-14T14:05+0400
2023-03-14T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии привлекли к уголовной ответственности владельца компании в Аджарии по факту отмывания денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, обвиняемый через принадлежащую ему компанию незаконно получил 286 241 кубический метр инертного материала без соответствующей лицензии, а в результате его реализации получил в общей с ложности 431 916 лари (около 166 тысяч долларов) незаконного дохода. Помимо этого, обвиняемый с нарушением налогового законодательства систематически неверно декларировал доходы компании, чем уклонялся от уплаты налогов в государственный бюджет в общей сложности 316 653 лари (порядка 122 тысяч долларов). Уголовное дело возбуждено по трем статям УК Грузии – "Незаконная предпринимательская деятельность", "Легализация незаконных доходов" и "Уклонение от уплаты налогов". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, аджария
Бизнесмену в Грузии грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег и неуплату налогов
Обвиняемый систематически неверно декларировал доходы компании, чем уклонялся от уплаты налогов
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии привлекли к уголовной ответственности владельца компании в Аджарии по факту отмывания денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении ведомства.
По данным
следствия, обвиняемый через принадлежащую ему компанию незаконно получил 286 241 кубический метр инертного материала без соответствующей лицензии, а в результате его реализации получил в общей с ложности 431 916 лари (около 166 тысяч долларов) незаконного дохода.
Помимо этого, обвиняемый с нарушением налогового законодательства систематически неверно декларировал доходы компании, чем уклонялся от уплаты налогов в государственный бюджет в общей сложности 316 653 лари (порядка 122 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено по трем статям УК Грузии – "Незаконная предпринимательская деятельность", "Легализация незаконных доходов" и "Уклонение от уплаты налогов".
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.