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Грузинские ватерполисты проиграли Греции на групповом этапе ЧМ
Грузинские ватерполисты проиграли Греции на групповом этапе ЧМ
Сборная Грузии занимает пятое место в группе из шести команд с одной победой и тремя поражениями 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло проиграла очередной матч на групповом этапе чемпионата мира по водному поло, который проходит в Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория), на этот раз Греции – 7:17. В Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория) стартовал групповой этап Кубка мира по водному поло среди мужчин. С учетом результатов прошедшего в Будапеште чемпионата мира за шесть путевок в финальную стадию будут бороться 12 команд. Первая четверть прошла с переменным преимуществом и соперник смог продвинуться всего на очко. Второй период вышел не таким удачным, так как Греции удалось забить шесть мячей, а сборная Грузии в ответ забили только один. Относительно лучше команда Деяна Станоевича смотрелась в третьей четверти и, как результат, счет 2:3 в пользу соперника. В последнем периоде преимущество греков еще больше увеличилось, и в итоге матч завершился со счетом 7:17. После четырех матчей сборная Грузии занимает пятое место в группе из шести команд с одной победой и тремя поражениями. В финальную стадию выйдут шесть команд, из каждой группы пройдут по три лучшие сборные. Грузия в группе В с Сербией, Грецией, Австралией, Испанией, Черногорией. Свой последний матч сборная Грузии проведет против сборной Сербии 14 марта в 20:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, греция, черногория, хорватия
Грузинские ватерполисты проиграли Греции на групповом этапе ЧМ
12:12 14.03.2023 (обновлено: 12:32 14.03.2023)
Сборная Грузии занимает пятое место в группе из шести команд с одной победой и тремя поражениями
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло проиграла очередной матч на групповом этапе чемпионата мира по водному поло, который проходит в Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория), на этот раз Греции – 7:17.
В Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория) стартовал групповой этап Кубка мира по водному поло среди мужчин. С учетом результатов прошедшего в Будапеште чемпионата мира за шесть путевок в финальную стадию будут бороться 12 команд.
Первая четверть прошла с переменным преимуществом и соперник смог продвинуться всего на очко. Второй период вышел не таким удачным, так как Греции удалось забить шесть мячей, а сборная Грузии в ответ забили только один.
Относительно лучше команда Деяна Станоевича смотрелась в третьей четверти и, как результат, счет 2:3 в пользу соперника. В последнем периоде преимущество греков еще больше увеличилось, и в итоге матч завершился со счетом 7:17.
После четырех матчей сборная Грузии занимает пятое место в группе из шести команд с одной победой и тремя поражениями. В финальную стадию выйдут шесть команд, из каждой группы пройдут по три лучшие сборные.
Грузия в группе В с Сербией, Грецией, Австралией, Испанией, Черногорией.
Свой последний матч сборная Грузии проведет против сборной Сербии 14 марта в 20:30.