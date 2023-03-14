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Грузинский боец стал первым номером UFC
Грузинский боец стал первым номером UFC
Улучшил свои позиции Двалишвили после победы над бойцом из России Петром Яном 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T16:15+0400
2023-03-14T16:15+0400
2023-03-14T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинский топовый боец смешанных единоборств по прозвищу "Машина" Мераб Двалишвили переместился на первое место в обновленном рейтинге UFC в легчайшем весе. Улучшил свои позиции Двалишвили после победы над бойцом из России Петром Яном 12 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. До начала боя Двалишвили занимал третье, а Ян – второе место в легчайшем весе (до 61,2 кг). Боец Шон О'Мэлли опустился на второе место, а Петр Ян – на четвертое. На третьем – Марлон Вера. Двалишвили 32 года, из них последние 10 лет он живет, работает и тренируется в США. Мераб часто выходит на бои в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, лас-вегас, сша
Грузинский боец стал первым номером UFC
16:15 14.03.2023 (обновлено: 16:17 14.03.2023)
Улучшил свои позиции Двалишвили после победы над бойцом из России Петром Яном
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинский топовый боец смешанных единоборств по прозвищу "Машина" Мераб Двалишвили переместился на первое место в обновленном рейтинге UFC в легчайшем весе.
Улучшил свои позиции Двалишвили после победы над бойцом из России Петром Яном 12 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. До начала боя Двалишвили занимал третье, а Ян – второе место в легчайшем весе (до 61,2 кг).
Боец Шон О'Мэлли опустился на второе место, а Петр Ян – на четвертое. На третьем – Марлон Вера.
Двалишвили 32 года, из них последние 10 лет он живет, работает и тренируется в США. Мераб часто выходит на бои в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии.