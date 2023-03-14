https://sputnik-georgia.ru/20230314/italyanskie-smi-priznali-kvaratskheliya-luchshim-igrokom-sezona-serii-a--275771231.html

Итальянские СМИ признали Кварацхелия лучшим игроком сезона серии А

Итальянские СМИ признали Кварацхелия лучшим игроком сезона серии А

Кварацхелия отметился 11 голами и 11 голевыми передачами в 22 турах серии А 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T15:13+0400

2023-03-14T15:13+0400

2023-03-14T15:13+0400

спорт

новости

в мире

тбилиси

италия

хвича кварацхелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0d/274810873_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_f167c95133352379609778f11ddcee93.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Футболист из Грузии, полузащитник итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия убедительно доказывает, что является лучшим игроком сезона, пишет итальянское спортивное издание Football-Italia, подводя итоги 22 тура чемпионата Италии. Кварацхелия отметился 11 голами и 11 голевыми передачами в 22 турах серии А. По мнению Football-Italia, Кварацхелия приведет команду к их первому Кубку Италии за более чем три десятилетия. "Кварацхелия вывел "Наполи" вперед в матче против "Аталанты" в субботу, забив гол, который показал, почему он является выдающимся талантом своего поколения – с быстрыми ногами и волшебным владением мячом", – пишет автор. Не перестают писать о таланте Хвичи Кварацхелия и другие итальянские газеты. Так, La Gazzetta dello Sport похвалила грузинского нападающего за матч против "Аталанты"."Трудно подобрать прилагательное для этого мальчика, который является сущностью футбола", – отметил автор статьи.Tuttosport отметил, что Кварацхелия – один из тех футболистов, которые заставляют болельщиков приходить на стадион с энтузиазмом: "Он открыл игру мастерской игрой и оставил в напряжении оборону соперника". Издание также публикует оценки последней игры Кварацхелия в итальянских газетах: Gazetta dello Sport – 8, Tuttosport – 8, Corriere dello Sport – 8, Il Matino – 8, Corriere della Sera – 7,5. Следующий матч в составе "Наполи" Хвича проведет в среду в рамках плей-офф Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта". "Наполи" в семи последних матчах одержал шесть побед и пропустил всего один мяч за этот период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, тбилиси, италия, хвича кварацхелия