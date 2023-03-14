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Итальянские СМИ признали Кварацхелия лучшим игроком сезона серии А
Итальянские СМИ признали Кварацхелия лучшим игроком сезона серии А
Кварацхелия отметился 11 голами и 11 голевыми передачами в 22 турах серии А 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T15:13+0400
2023-03-14T15:13+0400
2023-03-14T15:13+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Футболист из Грузии, полузащитник итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия убедительно доказывает, что является лучшим игроком сезона, пишет итальянское спортивное издание Football-Italia, подводя итоги 22 тура чемпионата Италии. Кварацхелия отметился 11 голами и 11 голевыми передачами в 22 турах серии А. По мнению Football-Italia, Кварацхелия приведет команду к их первому Кубку Италии за более чем три десятилетия. "Кварацхелия вывел "Наполи" вперед в матче против "Аталанты" в субботу, забив гол, который показал, почему он является выдающимся талантом своего поколения – с быстрыми ногами и волшебным владением мячом", – пишет автор. Не перестают писать о таланте Хвичи Кварацхелия и другие итальянские газеты. Так, La Gazzetta dello Sport похвалила грузинского нападающего за матч против "Аталанты"."Трудно подобрать прилагательное для этого мальчика, который является сущностью футбола", – отметил автор статьи.Tuttosport отметил, что Кварацхелия – один из тех футболистов, которые заставляют болельщиков приходить на стадион с энтузиазмом: "Он открыл игру мастерской игрой и оставил в напряжении оборону соперника". Издание также публикует оценки последней игры Кварацхелия в итальянских газетах: Gazetta dello Sport – 8, Tuttosport – 8, Corriere dello Sport – 8, Il Matino – 8, Corriere della Sera – 7,5. Следующий матч в составе "Наполи" Хвича проведет в среду в рамках плей-офф Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта". "Наполи" в семи последних матчах одержал шесть побед и пропустил всего один мяч за этот период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, в мире, тбилиси, италия, хвича кварацхелия
Итальянские СМИ признали Кварацхелия лучшим игроком сезона серии А
Кварацхелия отметился 11 голами и 11 голевыми передачами в 22 турах серии А
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Футболист из Грузии, полузащитник итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия убедительно доказывает, что является лучшим игроком сезона, пишет итальянское спортивное издание Football-Italia, подводя итоги 22 тура чемпионата Италии.
Кварацхелия отметился 11 голами и 11 голевыми передачами в 22 турах серии А.
"Трудно описать звезду "Наполи" Хвичу Кварацхелия, не восхваляя его, что и делает итальянская пресса после его невероятного гола в ворота "Аталанты". 22-летний грузинский вингер убедительно доказывает, что является лучшим игроком сезона 2022/23 в Серии А, забив 11 голов и отдав 11 передач в первых 22 матчах", – пишет издание.
По мнению Football-Italia, Кварацхелия приведет команду к их первому Кубку Италии за более чем три десятилетия.
"Кварацхелия вывел "Наполи" вперед в матче против "Аталанты" в субботу, забив гол, который показал, почему он является выдающимся талантом своего поколения – с быстрыми ногами и волшебным владением мячом", – пишет автор.
Не перестают писать о таланте Хвичи Кварацхелия и другие итальянские газеты. Так, La Gazzetta dello Sport похвалила грузинского нападающего за матч против "Аталанты".
"Трудно подобрать прилагательное для этого мальчика, который является сущностью футбола", – отметил автор статьи.
Tuttosport отметил, что Кварацхелия – один из тех футболистов, которые заставляют болельщиков приходить на стадион с энтузиазмом: "Он открыл игру мастерской игрой и оставил в напряжении оборону соперника".
Издание также публикует оценки последней игры Кварацхелия в итальянских газетах: Gazetta dello Sport – 8, Tuttosport – 8, Corriere dello Sport – 8, Il Matino – 8, Corriere della Sera – 7,5.
Следующий матч в составе "Наполи" Хвича проведет в среду в рамках плей-офф Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта".
"Наполи" в семи последних матчах одержал шесть побед и пропустил всего один мяч за этот период.