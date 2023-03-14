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Лидер консерваторов Грузии: Мы против интеграции страны в НАТО и ЕС

Лидер консерваторов Грузии: Мы против интеграции страны в НАТО и ЕС

В Грузии есть политические силы, которые выступают против интеграции страны в евроатлантические структуры. Об их позиции в интервью Sputnik Грузия рассказал... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T17:38+0400

2023-03-14T17:38+0400

2023-03-14T17:38+0400

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Консервативная часть грузинского общества выступает против интеграции Грузии в евроатлантические структуры, из-за чего стала гонимой со стороны западных сил, об этом заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия генеральный секретарь партии "Консервативное движение" Шота Мартыненко.Во вторник на акции протеста перед парламентом Грузии собрались сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо". Среди призывов, звучавших от лидеров и участников партии, было отказаться от иностранного влияния на страну и сделать ставку на народ Грузии."Наши взгляды, которые мы демонстрируем, настолько неприемлемы для западных структур, что это является причиной атаки на нас. Мы против интеграции Грузии в западные структуры. Мы открыто призываем власть начать диалог с Россией и работать над установлением стратегических взаимоотношений", - заявил Мартыненко.Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо", известной выступлениями против ЛГБТ. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем. Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.

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