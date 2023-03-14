https://sputnik-georgia.ru/20230314/maratu-kasemu-33-shef-redaktor-sputnik-litva-ostaetsya-v-zaklyuchenii--275745519.html

Марату Касему 33: шеф-редактор Sputnik Литва остается в заключении

Марату Касему 33: шеф-редактор Sputnik Литва остается в заключении

Касема подозревают в нарушении санкций Евросоюза 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T10:24+0400

2023-03-14T10:24+0400

2023-03-14T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем встречает свой 33-й день рождения в заключении.Касем – гражданин Латвии, последние несколько лет он жил в Москве и работал в медиагруппе "Россия сегодня". Журналиста задержали в конце минувшего года в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. В середине января суд Риги оставил его под стражей.Касема подозревают в нарушении санкций ЕС. В частности, "в предоставлении экономических ресурсов, находящемуся под санкциями Евросоюза".Sputnik Грузия собрал все, что известно об аресте российского журналиста к этому времени.Пытки в "аду"В начале февраля этого года адвокаты российского журналиста рассказали, что Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме.Так, по словам стороны защиты, Касема 30 января без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. В условиях антисанитарии и насекомых у Касема появилась аллергия. Кроме того, из-за проблем с дыханием журналист периодически открывал окно, но тогда ему приходилось спать в шапке и верхней одежде, сказал адвокат.На этом фоне у Касема обострились хронические заболевания – из-за подагры отказывали пальцы на ногах, на жалобы тюремная администрация не реагировалаРаботающий в пенитенциарном учреждении врач жалобы и диагноз журналиста также проигнорировал и выписал Касему обычные таблетки от аллергии.Адвокат считает, что следствие оказывало на Касема давление, чтобы журналист дал признательные показания.Позже Касема перевели из одиночной камеры в общую. Тогда журналист рассказал о состоянии своего здоровья."Чувствую себя гораздо лучше, восстанавливаю здоровье и нервы после недели в строгом режиме. Мне даже наконец лекарства выдали. Сейчас лишь ночные кошмары напоминают о пребывании в том аду", – написал Касем в письме, опубликованном в его Telegram-канале.Последняя попыткаЛатвийский суд 6 марта отклонил ходатайство защиты журналиста Марата Касема об изменении меры пресечения - он остался в тюрьме.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает"."Покушение на свободу"Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратиться во все международные структуры, чтобы освободить арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва.Матвиенко отметила, что практически все международные структуры полностью ангажированы, парализованы и не имеют своей воли, но выразила надежду, что у кого-то еще сохраняются остатки суверенитета и главное – "остатки совести, которые не поддаются двойным стандартам".В российском МИД задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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