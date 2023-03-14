https://sputnik-georgia.ru/20230314/nad-parlamentom-gruzii-snova-podnyat-flag-es-275795445.html

Над парламентом Грузии снова поднят флаг ЕС

Над парламентом Грузии снова поднят флаг ЕС

Сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" сорвали флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T19:43+0400

2023-03-14T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Флаг Евросоюза вернули на флагшток у парламента Грузии, сообщает пресс-служба законодательного органа. Флаг ЕС над парламентом подняли сотрудники патрульной полиции. Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" сорвали флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли в знак протеста против интеграции Грузии в ЕС. Министерство внутренних дел Грузии начало административное производство в связи с надругательством над официальным символом Европейского Союза – флагом ЕС в центре Тбилиси. Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии, надругательство над официальным символом Европейского Союза, как и другой международной организации, либо надругательство над флагом или гербом другого государства, установленного/выставленного публичным учреждением, влечет штраф в размере 1 000 лари (около 390 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, парламент грузии, евросоюз, акция протеста