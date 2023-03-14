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Надо бороться, чтобы не стать полигоном для войны – лидер консерваторов
Надо бороться, чтобы не стать полигоном для войны – лидер консерваторов
Грузия интересна Западу только в качестве полигона, об этом заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия генеральный секретарь партии "Консервативное... 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T19:23+0400
2023-03-14T19:23+0400
2023-03-14T19:38+0400
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По словам лидера консерваторов, власти Грузии понимают, что, не открывая второй фронт, они противятся воле Запада, за что их рано или поздно сменят."На прошлой неделе мы наблюдали попытку смены власти. Просто в Грузии, в отличие от Украины в 2014 году, довольно сильна консервативная часть общества, которая понимает, что Запад – антихристианское идеологическое общество. Именно эта часть общества готова усердно бороться", – заявил Мартыненко.На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой".
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Надо бороться, чтобы не стать полигоном для войны – лидер консерваторов
19:23 14.03.2023 (обновлено: 19:38 14.03.2023)
Грузия интересна Западу только в качестве полигона, об этом заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия генеральный секретарь партии "Консервативное движение" Шота Мартыненко.
По словам лидера консерваторов, власти Грузии понимают, что, не открывая второй фронт, они противятся воле Запада, за что их рано или поздно сменят.
"На прошлой неделе мы наблюдали попытку смены власти. Просто в Грузии, в отличие от Украины в 2014 году, довольно сильна консервативная часть общества, которая понимает, что Запад – антихристианское идеологическое общество. Именно эта часть общества готова усердно бороться", – заявил Мартыненко.
На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой".