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Надо бороться, чтобы не стать полигоном для войны – лидер консерваторов

Надо бороться, чтобы не стать полигоном для войны – лидер консерваторов

Грузия интересна Западу только в качестве полигона, об этом заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия генеральный секретарь партии "Консервативное... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T19:23+0400

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По словам лидера консерваторов, власти Грузии понимают, что, не открывая второй фронт, они противятся воле Запада, за что их рано или поздно сменят."На прошлой неделе мы наблюдали попытку смены власти. Просто в Грузии, в отличие от Украины в 2014 году, довольно сильна консервативная часть общества, которая понимает, что Запад – антихристианское идеологическое общество. Именно эта часть общества готова усердно бороться", – заявил Мартыненко.На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой".

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