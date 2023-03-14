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Омбудсмен: сжигание флага ЕС оскорбляет народ Грузии
Омбудсмен: сжигание флага ЕС оскорбляет народ Грузии
Любая группа людей имеет право на свободу выражения, но это не должно противоречить конституционным принципам, заявил Народный защитник 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T22:56+0400
2023-03-14T22:56+0400
2023-03-14T22:56+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сжигание флага ЕС оскорбляет выбор грузинского народа, подкрепленный Конституцией, говорится в заявлении Народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли в знак протеста против интеграции Грузии в ЕС. Он отметил, что любая группа людей имеет право на собрание и свободу выражения, но это не должно противоречить конституционным принципам. Иоселиани также напомнил общественности о статье Конституции Грузии, согласно которой все конституционные органы в рамках своих полномочий обязаны принять все меры для интеграции Грузии в ЕС. Министерство внутренних дел Грузии начало административное производство в связи с надругательством над официальным символом Европейского Союза – флагом ЕС в центре Тбилиси. Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии, надругательство над официальным символом Европейского Союза, как и другой международной организации, либо надругательство над флагом или гербом другого государства, установленного/выставленного публичным учреждением, влечет штраф на в размере 1 000 лари (около 260 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, леван иоселиани, народный защитник грузии, омбудсмен, акция консервативного движения, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, леван иоселиани, народный защитник грузии, омбудсмен, акция консервативного движения, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Омбудсмен: сжигание флага ЕС оскорбляет народ Грузии
Любая группа людей имеет право на свободу выражения, но это не должно противоречить конституционным принципам, заявил Народный защитник
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сжигание флага ЕС оскорбляет выбор грузинского народа, подкрепленный Конституцией, говорится в заявлении Народного защитника Грузии Левана Иоселиани.
Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли в знак протеста против интеграции Грузии в ЕС.
"Снятие, сжигание и другие оскорбительные действия в отношении флага Евросоюза, поднятого перед зданием парламента для выражения прозападного курса, – не только препятствующий фактор на пути Грузии к евроинтеграции, но и оскорбление исторического выбора грузинского народа", – сказал Иоселиани.
Он отметил, что любая группа людей имеет право на собрание и свободу выражения, но это не должно противоречить конституционным принципам.
Иоселиани также напомнил общественности о статье Конституции Грузии, согласно которой все конституционные органы в рамках своих полномочий обязаны принять все меры для интеграции Грузии в ЕС.
Министерство внутренних дел Грузии начало административное производство в связи с надругательством над официальным символом Европейского Союза – флагом ЕС в центре Тбилиси.
Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии, надругательство над официальным символом Европейского Союза, как и другой международной организации, либо надругательство над флагом или гербом другого государства, установленного/выставленного публичным учреждением, влечет штраф на в размере 1 000 лари (около 260 долларов).