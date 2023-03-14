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Омбудсмен: сжигание флага ЕС оскорбляет народ Грузии

Омбудсмен: сжигание флага ЕС оскорбляет народ Грузии

Любая группа людей имеет право на свободу выражения, но это не должно противоречить конституционным принципам, заявил Народный защитник 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T22:56+0400

2023-03-14T22:56+0400

2023-03-14T22:56+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сжигание флага ЕС оскорбляет выбор грузинского народа, подкрепленный Конституцией, говорится в заявлении Народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли в знак протеста против интеграции Грузии в ЕС. Он отметил, что любая группа людей имеет право на собрание и свободу выражения, но это не должно противоречить конституционным принципам. Иоселиани также напомнил общественности о статье Конституции Грузии, согласно которой все конституционные органы в рамках своих полномочий обязаны принять все меры для интеграции Грузии в ЕС. Министерство внутренних дел Грузии начало административное производство в связи с надругательством над официальным символом Европейского Союза – флагом ЕС в центре Тбилиси. Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии, надругательство над официальным символом Европейского Союза, как и другой международной организации, либо надругательство над флагом или гербом другого государства, установленного/выставленного публичным учреждением, влечет штраф на в размере 1 000 лари (около 260 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван иоселиани, народный защитник грузии, омбудсмен, акция консервативного движения, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах