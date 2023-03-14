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Песков: Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда
Песков: Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда
В МУС могут рассмотреть два дела против РФ по ситуации на Украине 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T16:43+0400
2023-03-14T16:43+0400
2023-03-14T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Россия не признает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и его юрисдикцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее появилась информация о том, что в МУС могут рассмотреть два дела против РФ по ситуации на Украине.МУС – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Сфера его компетенции – преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Этот суд не входит в официальные структуры ООН.МУС учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его и, таким образом, государством-участником Международного уголовного суда не являлась.При этом Россия сотрудничала с МУС и участвовала в его работе в качестве наблюдателя. В 2016 году Россия вышла из состава Международного уголовного суда — после того, как присоединение Крыма было признано оккупацией.Ряд стран принципиально возражает против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей неопределенно широкие компетенции суду; среди них США, Китай, Индия, Израиль и Иран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, новости, россия, мус, дмитрий песков, сша, китай, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, политика, новости, россия, мус, дмитрий песков, сша, китай, обострение ситуации вокруг украины 2022
Песков: Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда
В МУС могут рассмотреть два дела против РФ по ситуации на Украине
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Россия не признает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и его юрисдикцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее появилась информация о том, что в МУС могут рассмотреть два дела против РФ по ситуации на Украине.
"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", – цитирует Пескова РИА Новости.
МУС – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Сфера его компетенции – преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Этот суд не входит в официальные структуры ООН.
МУС учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его и, таким образом, государством-участником Международного уголовного суда не являлась.
При этом Россия сотрудничала с МУС и участвовала в его работе в качестве наблюдателя. В 2016 году Россия вышла из состава Международного уголовного суда — после того, как присоединение Крыма было признано оккупацией.
Ряд стран принципиально возражает против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей неопределенно широкие компетенции суду; среди них США, Китай, Индия, Израиль и Иран.