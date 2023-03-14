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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта
Дорога закрыта из-за высокого риска схода лавин 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T10:02+0400
2023-03-14T10:02+0400
2023-03-14T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе запрещено для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По данным ведомства, дорога закрыта из-за высокого риска схода лавин. Спецрежим действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, армения, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, армения, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта
10:02 14.03.2023 (обновлено: 10:10 14.03.2023)
Дорога закрыта из-за высокого риска схода лавин
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе запрещено для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По данным
ведомства, дорога закрыта из-за высокого риска схода лавин. Спецрежим действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.