https://sputnik-georgia.ru/20230314/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-vsego-transporta-275783979.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для всего транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для всего транспорта

Участок Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс открыли после расчистки дороги 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T16:21+0400

2023-03-14T16:21+0400

2023-03-14T16:21+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ,14 мар – Sputnik. Запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом по дороге в направлении границы Грузии с Россией снят, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития страны.Закрытый из-за снегопада и гололеда участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открыли после расчистки дороги.Останавливаться на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби запрещено. При этом на участке Гудаури-Коби можно передвигаться только через лавинозащитные тоннели.Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, общество, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс