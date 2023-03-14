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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
Дорога была закрыта для всех видов автотранспорта из-за опасности схода лавин 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T13:33+0400
2023-03-14T13:33+0400
2023-03-14T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено в результате очистительных работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ранее дорога была закрыта для всех видов автотранспорта из-за опасности схода лавин.Вместе с тем, по информации ведомства, из-за снегопада и гололеда передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури(Поста) - Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вновь запрещено. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено движение лишь в безостановочном режиме. При этом на участке Гудаури-Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, погода, новости, гудаури, верхний ларс, армения, национальное агентство окружающей среды
грузия, погода, новости, гудаури, верхний ларс, армения, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
13:33 14.03.2023 (обновлено: 13:47 14.03.2023)
Дорога была закрыта для всех видов автотранспорта из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено в результате очистительных работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ранее дорога была закрыта для всех видов автотранспорта из-за опасности схода лавин.
Вместе с тем, по информации
ведомства, из-за снегопада и гололеда передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури(Поста) - Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вновь запрещено.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено движение лишь в безостановочном режиме.
При этом на участке Гудаури-Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.