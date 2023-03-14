https://sputnik-georgia.ru/20230314/vyshinskiy-rasskazal-na-sovbeze-oon-pro-rusofobiyu-ukrainskikh-vlastey-275793662.html

Вышинский рассказал на Совбезе ООН про русофобию украинских властей

Вышинский рассказал на Совбезе ООН про русофобию украинских властей

Совет Безопасности ООН 14 марта проводит заседание по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T18:51+0400

2023-03-14T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский на заседании Совета безопасности ООН привел примеры проявления русофобии со стороны властей Украины и других представителей украинского общества, сообщает РИА Новости.В 2022 году на украинских телеканалах звучали русофобские, человеконенавистнические призывы. В качестве примера Вышинский привел слова журналиста, который, обращаясь к русским, заявлял: "Если нам придется вырезать все ваши семьи, то я буду одним из первых. Слава нации!". "Украинский врач Геннадий Друзенко, глава проекта "Мобильный госпиталь", призвал кастрировать российских военнопленных, потому что "они тараканы, а не люди", – рассказал Вышинский. Исполнительный директор "Россия cегодня" напомнил о так называемой "социальной рекламе", где девушка в украинской сорочке и венке серпом перерезает горло русскому солдату и говорит: "Теперь мы собираем свою кровавую жатву. Вас всех ждет смерть!". Большой спорт разрывается между алчностью и русофобией>>"И эти заявления реализуются сегодня на практике – это видно по фактам расстрелов российских военнопленных, по результатам бесчеловечного обращения с ними в плену, по тому, как обстреливают мирных жителей русскоязычного Донбасса", – подчеркнул Вышинский. Он обратил внимание членов Совбеза ООН на проект заявления, зарегистрированный в понедельник в Верховной Раде, в котором предлагается официально называть политический режим России "рашизмом". Эта ложь по отношению к русским должна вызвать откровенную неприязнь и ненависть к России и русским не только на Украине, но и в других странах, а также стать инструментом пробуждения и формирования русофобии. "Что, кстати, уже происходит в Европейском cоюзе – в марте 2022 года премьер-министр Польши Моравецкий признал, что русофобия "сегодня уже является мейнстримом, уже принята как очевидность, в которой мы (польские и европейские политики) функционируем", – добавил Вышинский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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