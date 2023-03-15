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Акция консерваторов в Тбилиси: Патриархия обвинила священника в нарушении канонов
Акция консерваторов в Тбилиси: Патриархия обвинила священника в нарушении канонов
Грузинская православная церковь выступила против насилия 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T21:39+0400
2023-03-15T21:39+0400
2023-03-15T21:40+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузинский священнослужитель, который накануне был на акции "Консервативного движения" в центре Тбилиси, действовал с нарушением церковных канонов, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Акция "Консервативного движения" против интеграции Грузии в ЕС и НАТО завершилась сожжением флага Евросоюза. В заявлении Патриархии отмечено, что в ходе акции были замечены молитвы с угрозами, мат и агрессивные действия со стороны священника.По данным Патриархии, настоятелю его епархии священника уже направлено письмо для реагирования на факт. Патриархия Грузии подчеркивает необходимость спокойствия и мира в стране, отмечая, что церковь всегда будет стоять далеко от призывов к насилию и поляризации в обществе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Акция консерваторов в Тбилиси: Патриархия обвинила священника в нарушении канонов
21:39 15.03.2023 (обновлено: 21:40 15.03.2023)
Грузинская православная церковь выступила против насилия
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузинский священнослужитель, который накануне был на акции "Консервативного движения" в центре Тбилиси, действовал с нарушением церковных канонов, говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Акция "Консервативного движения" против интеграции Грузии в ЕС и НАТО завершилась сожжением флага Евросоюза. В заявлении Патриархии отмечено, что в ходе акции были замечены молитвы с угрозами, мат и агрессивные действия со стороны священника.
"На акции протеста 14 марта 2023 года духовное лицо действовало самовольно. Более того, он действовал с нарушением церковной каноники, и его призывы способствовали поляризации общества", – говорится в заявлении.
По данным Патриархии, настоятелю его епархии священника уже направлено письмо для реагирования на факт.
Патриархия Грузии подчеркивает необходимость спокойствия и мира в стране, отмечая, что церковь всегда будет стоять далеко от призывов к насилию и поляризации в обществе.