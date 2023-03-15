https://sputnik-georgia.ru/20230315/aktsiya-konservatorov-v-tbilisi-patriarkhiya-obvinila-svyaschennika-v-narushenii-kanonov-275824980.html

Акция консерваторов в Тбилиси: Патриархия обвинила священника в нарушении канонов

Акция консерваторов в Тбилиси: Патриархия обвинила священника в нарушении канонов

Грузинская православная церковь выступила против насилия 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T21:39+0400

2023-03-15T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузинский священнослужитель, который накануне был на акции "Консервативного движения" в центре Тбилиси, действовал с нарушением церковных канонов, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Акция "Консервативного движения" против интеграции Грузии в ЕС и НАТО завершилась сожжением флага Евросоюза. В заявлении Патриархии отмечено, что в ходе акции были замечены молитвы с угрозами, мат и агрессивные действия со стороны священника.По данным Патриархии, настоятелю его епархии священника уже направлено письмо для реагирования на факт. Патриархия Грузии подчеркивает необходимость спокойствия и мира в стране, отмечая, что церковь всегда будет стоять далеко от призывов к насилию и поляризации в обществе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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