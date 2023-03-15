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Борцы из Грузии завоевали два серебра на ЧЕ среди юношей в Бухаресте

Борцы из Грузии завоевали два серебра на ЧЕ среди юношей в Бухаресте

За золотую медаль чемпионата Европы поборется Диего Чхиквадзе 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T13:41+0400

2023-03-15T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля Георгий Шотадзе (63 кг) и Георгий Цопурашвили (130 кг) завоевали серебряные медали на первенстве континента среди юношей до 23 лет в Бухаресте. С 13 по 19 марта в Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе среди молодежи – U-23.Шотадзе проиграл в финальной схватке финну Тино Тапио (4:5), а Цопурашвили уступил украинцу Михаилу Вишневецкому (1:4). Еще один борец, Хвича Ананидзе (77 кг), остался без медалей. В среду в Бухаресте выявят чемпионов в оставшихся пяти весовых категориях. За золотую медаль поборется Диего Чхиквадзе (67 кг), соперником которого станет турок Мустафа Йылдырым. За бронзовые медали поборются Дмитрий Хачидзе (60 кг), Георгий Чхиквадзе (72 кг) и Саба Мамаладзе (82 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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