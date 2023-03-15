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Что случилось с дроном США над Черным морем – комментарий МО России
Что случилось с дроном США над Черным морем – комментарий МО России
Российские истребители из состава дежурных сил ПВО были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя, заявили в МО РФ 15.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Американский беспилотник MQ-9 упал утром в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Ранее европейское командование США сообщило, что российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.В министерстве уточнили, что утром 14 марта над акваторией Черного моря, в районе Крымского полуострова, средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении госграницы РФ.Полет беспилотника "осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", отметили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что российские истребители из состава дежурных сил ПВО были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, черное море, сша, минобороны рф
в мире, новости, россия, черное море, сша, минобороны рф
Что случилось с дроном США над Черным морем – комментарий МО России
00:05 15.03.2023 (обновлено: 00:13 15.03.2023)
Российские истребители из состава дежурных сил ПВО были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя, заявили в МО РФ
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Американский беспилотник MQ-9 упал утром в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Ранее европейское командование США сообщило, что российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.
"В результате резкого маневрирования в районе 09:30 по московскому времени беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", – сказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что утром 14 марта над акваторией Черного моря, в районе Крымского полуострова, средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении госграницы РФ.
Полет беспилотника "осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", отметили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что российские истребители из состава дежурных сил ПВО были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя.