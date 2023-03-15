https://sputnik-georgia.ru/20230315/chto-sluchilos-s-dronom-ssha-na-chernym-morem---kommentariy-mo-rossii-275798873.html

Что случилось с дроном США над Черным морем – комментарий МО России

Что случилось с дроном США над Черным морем – комментарий МО России

Российские истребители из состава дежурных сил ПВО были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя, заявили в МО РФ 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T00:05+0400

2023-03-15T00:05+0400

2023-03-15T00:13+0400

в мире

новости

россия

черное море

сша

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24349/81/243498133_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_a009519a0ba0ba9b38b70050a475c8dc.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Американский беспилотник MQ-9 упал утром в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Ранее европейское командование США сообщило, что российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.В министерстве уточнили, что утром 14 марта над акваторией Черного моря, в районе Крымского полуострова, средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении госграницы РФ.Полет беспилотника "осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", отметили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что российские истребители из состава дежурных сил ПВО были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

черное море

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, россия, черное море, сша, минобороны рф