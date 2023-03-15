https://sputnik-georgia.ru/20230315/ekonomist-koltashov-bankovskiy-krizis-v-ssha---eto-shans-dlya-rossiyskoy-ekonomiki-275814662.html

Экономист Колташов: банковский кризис в США – это шанс для российской экономики

Экономист Колташов: банковский кризис в США – это шанс для российской экономики

Байден лукавит, когда говорит, что падения крупных американских банков стали неожиданностью для государства 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T15:03+0400

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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" директор Института нового общества Василий Колташов. Больше того, администрация Байдена осознанно пошла на такие убийственные для экономики США меры, считает он.В чем задумка американской власти и почему план изначально обречен на провал? Что будет с американской банковской системой дальше и как это отразится на мировой экономике? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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