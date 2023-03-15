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Экономист Колташов: банковский кризис в США – это шанс для российской экономики
Экономист Колташов: банковский кризис в США – это шанс для российской экономики
Байден лукавит, когда говорит, что падения крупных американских банков стали неожиданностью для государства 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T15:03+0400
2023-03-15T15:03+0400
2023-03-15T15:11+0400
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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" директор Института нового общества Василий Колташов. Больше того, администрация Байдена осознанно пошла на такие убийственные для экономики США меры, считает он.В чем задумка американской власти и почему план изначально обречен на провал? Что будет с американской банковской системой дальше и как это отразится на мировой экономике? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, аналитика, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, аналитика, видео
Экономист Колташов: банковский кризис в США – это шанс для российской экономики
15:03 15.03.2023 (обновлено: 15:11 15.03.2023)
Байден лукавит, когда говорит, что падения крупных американских банков стали неожиданностью для государства
Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" директор Института нового общества Василий Колташов.
Больше того, администрация Байдена осознанно пошла на такие убийственные для экономики США меры, считает он.
В чем задумка американской власти и почему план изначально обречен на провал? Что будет с американской банковской системой дальше и как это отразится на мировой экономике?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.