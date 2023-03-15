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Эксперт о втором фронте против РФ в Грузии, военном бюджете США и поставках оружия Киеву
Эксперт о втором фронте против РФ в Грузии, военном бюджете США и поставках оружия Киеву
Для чего США планируют открыть второй фронт против России на Южном Кавказе и почему Вашингтон делает ставку на гонку вооружений – в интервью военного эксперта... 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T11:28+0400
2023-03-15T11:28+0400
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Зачем США увеличивают военные расходы – готовятся к глобальному конфликту или корпорации под шумок хотят попилить бюджет? Где Запад попытается открыть второй фронт против России? И к чему приведёт новая гонка вооружений?Все эти вопросы обсудили в интервью "Sputnik на русском" с военным экспертом Борисом Рожиным. Подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, в мире, видео, россия, сша, киев, вашингтон, видео
мультимедиа, в мире, видео, россия, сша, киев, вашингтон, видео
Эксперт о втором фронте против РФ в Грузии, военном бюджете США и поставках оружия Киеву
11:28 15.03.2023 (обновлено: 12:05 15.03.2023)
Для чего США планируют открыть второй фронт против России на Южном Кавказе и почему Вашингтон делает ставку на гонку вооружений – в интервью военного эксперта Бориса Рожина
Зачем США увеличивают военные расходы – готовятся к глобальному конфликту или корпорации под шумок хотят попилить бюджет? Где Запад попытается открыть второй фронт против России? И к чему приведёт новая гонка вооружений?
Все эти вопросы обсудили в интервью "Sputnik на русском" с военным экспертом Борисом Рожиным.
Подробнее смотрите в нашем видео.