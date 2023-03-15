https://sputnik-georgia.ru/20230315/ekspert-o-vtorom-fronte-protiv-rf-v-gruzii-voennom-byudzhete-ssha-i-postavkakh-oruzhiya-kievu-275805208.html

Эксперт о втором фронте против РФ в Грузии, военном бюджете США и поставках оружия Киеву

Эксперт о втором фронте против РФ в Грузии, военном бюджете США и поставках оружия Киеву

Для чего США планируют открыть второй фронт против России на Южном Кавказе и почему Вашингтон делает ставку на гонку вооружений – в интервью военного эксперта... 15.03.2023, Sputnik Грузия

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Зачем США увеличивают военные расходы – готовятся к глобальному конфликту или корпорации под шумок хотят попилить бюджет? Где Запад попытается открыть второй фронт против России? И к чему приведёт новая гонка вооружений?Все эти вопросы обсудили в интервью "Sputnik на русском" с военным экспертом Борисом Рожиным. Подробнее смотрите в нашем видео.

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