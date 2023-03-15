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Иностранного шпиона задержали в Азербайджане

Иностранного шпиона задержали в Азербайджане

Задержанного обвиняют в том, что он собирал сведения для их использования в ущерб безопасности Азербайджана 15.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Служба госбезопасности Азербайджана арестовала иностранного гражданина, подозреваемого в шпионаже, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на ведомство.Согласно данным СГБ, Гаеди Мохаммад Наджаф оглу (1994 года рождения) по заданию иностранных спецслужб организовал сбор и предоставление сведений, представляющих государственную тайну, для их использования в ущерб безопасности Азербайджана.Речь идет о личной информации о сотрудниках правоохранительных органов Азербайджана. Подозреваемый устанавливал с ними личные контакты для привлечения к тайному сотрудничеству с органами спецслужб иностранного государства.Он привлечен к уголовной ответственности по статье 276 ("Шпионаж") УК Азербайджана, суд избрал в отношении его меру пресечения в виде ареста.Расследование по уголовному делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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