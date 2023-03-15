https://sputnik-georgia.ru/20230315/na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-deystvuyut-ogranicheniya-275804311.html
На центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения
На центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения
Ограничения введены в связи с тем, что на одном из участков укладывают асфальт 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T11:42+0400
2023-03-15T11:42+0400
2023-03-15T11:42+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Движение большегрузов на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно ограничено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом введен на 150-152 километре указанной дороги (село Хеви) из-за работ по укладке асфальтобетонного покрытия. Ограничения действуют с 11:00 до 18:00 по местному времени. Для остального вида транспорта движение свободно. В остальное время суток и на других участках дороги движение автотранспорта свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, департамент автомобильных дорог
На центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения
Ограничения введены в связи с тем, что на одном из участков укладывают асфальт
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Движение большегрузов на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно ограничено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
В частности, запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом введен на 150-152 километре указанной дороги (село Хеви) из-за работ по укладке асфальтобетонного покрытия.
Ограничения действуют с 11:00 до 18:00 по местному времени. Для остального вида транспорта движение свободно.
В остальное время суток и на других участках дороги движение автотранспорта свободно.