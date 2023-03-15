https://sputnik-georgia.ru/20230315/velikaya-depressiya-v-ssha-grozit-vsemu-miru-275793056.html

Великая депрессия в США грозит всему миру

Великая депрессия в США грозит всему миру

Понедельник стал черным днем для западных бирж: сначала рухнули акции американские — так подействовало на рынок банкротство сразу двух крупных банков на... 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T09:41+0400

2023-03-15T09:41+0400

2023-03-15T09:41+0400

в мире

аналитика

экономика

сша

европа

джо байден

дональд трамп

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262833584_0:260:3071:1988_1920x0_80_0_0_abe2c18a7e029c50f6fb2bebd6d0b60c.jpg

Масла в огонь подлил Джо Байден. Перед открытием торгов в понедельник он выступил с обращением к американцам и заверил, что их деньги в надежных руках и со вкладами ничего не случится. "Вы можете гарантировать, что хаос не распространится дальше?" — бросились к нему с вопросами журналисты. Но президент США ушел от ответа — в буквальном смысле слова выйдя за дверь, пишет автор РИА Новости.Американцы правильно прочитали сигнал. С такими обращениями — "не бойтесь за свои денежки" — руководители стран выступают обычно именно тогда, когда денежкам что-то грозит. Результатом речи Байдена стал понедельничный обвал на бирже, в ходе которого торги акциями банков пришлось просто остановить.Удивительно не то, как эффектно уходили в пике акции системообразующих финансовых институтов США. Крупнейший банк First Republic, например, просел за один день аж на 61,8 процента. Странно, что они умудрились так долго продержаться.Еще летом знаменитый инвестор Майкл Бьюрри — уникум, сумевший не только предсказать крах 2007-2008 годов, но и навариться на нем — заявил, что в экономике надулись огромные пузыри, и распродал практически все свои акции.Теперь всех интересует, что будет дальше. Прогнозируют закрытие других крупных банков — и американских, и европейских. Параллельно крах ждет многие IT-стартапы, которые не могут обслуживать свои кредиты — то есть это будет нечто вроде "кризиса доткомов" на рубеже веков. Десятки миллионов американцев потеряют свои сбережения и пенсионные накопления. Дональд Трамп уже пообещал согражданам новую Великую депрессию.Даже если сегодня-завтра власти США сумеют как-то разгрести последствия биржевого краха, это лишь ненадолго отсрочит полноценную катастрофу. Предпосылки ее никуда не делись.Триллионы долларов, залитых в экономику с 2020 года, бизнесы и физлица пытаются вложить хоть куда. Поэтому в экономике надуваются пузыри. Параллельно ФРС повышает ставку, что приводит к банкротству компаний, которые не могут платить по ранее взятым кредитам. По очень похожему сценарию развивались события в 2005-2007 годах, накануне "Великой рецессии".И самое неприятное — вкладчики, наученные горьким опытом, все это видят и пытаются спасти свои накопления. Что привело к банкротству банка Silicon Valley? Клиенты банка в массе своей — предприниматели из Кремниевой долины, они отлично знают друг друга и принимают схожие решения. Про SVB было понятно, что у них накопились долги. В среду вкладчики массово пошли снимать со счетов деньги. Уже в пятницу банк не выдержал и закрылся.Сегодня кажется невероятным, что такая махина, как экономика США, может рухнуть. Но и крах СССР когда-то казался невероятным. А ведь если посмотреть честно, хорошо видно, что некогда первая экономика мира сегодня вся в долгах как в шелках.Больше 31 триллиона долларов — это госдолг США, выросший за последние 20 лет в шесть раз. Около 17 триллионов — долги американских домохозяйств. Почти триллион — долги граждан по кредитным картам. Эти умопомрачительные цифры сами по себе говорят об обесценивании доллара. Недаром в понедельник он так заметно просел по отношению к мировым валютам.Прибавьте к этому неуклонную дедолларизацию мировой экономики, постепенный уход от американской валюты крупнейших экономик мира — и судьба зеленых бумажек с портретами мертвых президентов кажется очевидной.Радоваться тут, конечно, особо нечему. Новая Великая депрессия в США отзовется во всех уголках планеты. Первым делом она потянет за собой в пропасть экономику Европы. Масштабная рецессия приведет к снижению цен на нефть, что ударит по странам, торгующим ресурсами. Главным экспортом США станет инфляция — и люди столкнутся с ростом цен по всему миру.Но дело не только в экономических рисках. Выйти из первой Великой депрессии американцы сумели только после того, как проспонсировали войну в Европе. Миллионы погибших на континенте стали платой за то, чтобы рядовые американские семейства обзаводились домиками в пригороде, автомобилями, холодильниками, телевизорами и рожали поколение беби-бумеров.Иного выхода из новой Великой депрессии сегодня тоже не просматривается. Все эти разговоры про возвращение производств и реиндустриализацию Америки пока остаются только разговорами. А "восточный фронт" — он, вот уже готовенький, на Украине. И плюс к нему миллионы европейцев, которых американские хозяева рады будут бросить в пекло: ничего личного, это просто бизнес.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

в мире, аналитика, экономика, сша, европа, джо байден, дональд трамп, колумнисты